Cerveceria se corona con cinco medallas en la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales

En la edición 2025 de la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales (CLACA), la cervecería chilena Kross volvió a brillar al alzarse con cinco medallas, consolidando su condición de la marca más premiada de Chile. Con un oro para su Imperial Stout, una plata para su Pils y bronces para tres estilos más, la cervecera refuerza su apuesta por calidad, innovación y presencia regional.

La industria cervecera artesanal está en plena expansión en América Latina y la CLACA es una de las plataformas que mejor recoge este dinamismo. Fundada en 2014, la competencia reúne a productores de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y México para premiar la excelencia en estilos, técnicas y sabor. La edición de este año se celebró del 26 de octubre al 2 de noviembre en la ciudad de Huaraz, Perú, que fue sede por primera vez de este evento internacional.

En este contexto, Kross alcanzó cinco medallas en la versión 2025:

Oro – Kross Imperial Stout

Plata – Kross Pils

Bronce – Kross 110 Minutos

Bronce – Kross Dunkel Bock

Bronce – Kross Stout

Con este resultado, la cervecería chilena suma un total de 166 medallas internacionales, lo que la sitúa como la cervecería chilena más galardonada de su categoría.

Más allá del galardón

La Imperial Stout galardonada destaca por su color negro profundo, notas a café espresso, cacao y chocolate amargo y una textura cremosa.

Según Asbjorn Gerlach, cofundador y Brewmaster de Kross, “cada premio es un reconocimiento al trabajo, la pasión y la búsqueda constante de excelencia que impulsa a nuestro equipo. Obtener cinco medallas en esta competencia es un reflejo del compromiso que tenemos con la calidad y la innovación en cada una de nuestras cervezas”.

La medalla de plata para la Pils y los bronces para la 110 Minutos (Scotch Ale), Dunkel Bock (madurada en madera de lenga chilena) y la Stout tradicional, muestran la capacidad de Kross para moverse con solvencia en múltiples estilos.

Una cervecería chilena que se posiciona en lo alto de un certamen latinoamericano refuerza la visibilidad del país como productor de cerveza artesanal de calidad. Para el consumidor, el reconocimiento puede traducirse en referencia de calidad y confianza cuando elige una cerveza artesanal local. Asimismo, la premiación aporta a la narrativa de que Chile tiene capacidad para competir en el escenario regional y global.