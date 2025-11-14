Festival Nube 2025: arte, juego y creatividad que transformarán el Parque Padre Hurtado

La creatividad volverá a tomarse el Parque Padre Hurtado este 20, 21, 22 y 23 de noviembre, cuando el Festival Nube 2025 despliegue esculturas interactivas, espacios de juego, talleres, música y charlas que buscan reconectar a niños y adultos con el arte y el asombro. Una fiesta gratuita organizada por Fundación Nube Lab, con el apoyo de Seguros SURA.

La tercera versión del Festival Nube 2025 llegará al Parque Padre Hurtado para convertir sus áreas verdes en un universo creativo al aire libre, donde el arte deja de ser algo distante y se transforma en una experiencia tangible que se vive con el cuerpo, la imaginación y el juego.

Durante cuatro días consecutivos, niños, niñas, familias y comunidades educativas podrán explorar instalaciones gigantes, participar en talleres artísticos y asistir a conciertos y charlas en un espacio diseñado para estimular la creatividad y fortalecer la conexión social. Todo, en un ambiente gratuito, inclusivo y abierto a todo público.

Un recorrido donde se juega para aprender

Uno de los ejes del evento es su circuito de siete esculturas-juego, obras interactivas que invitan a correr entre flores gigantes, descubrir secretos escondidos o dejarse sorprender por una casa que parece “jugar” con quienes la visitan. Estas piezas están acompañadas por artistas-profesores que guían experiencias educativas desde la exploración y la experimentación.

A esto se suma un escenario central que ofrecerá música en vivo, conversatorios con invitados del mundo artístico y pedagógico y diferentes actividades mediadas. El espacio también incluye una zona gastronómica, áreas de descanso y el destacado Taller Nube, donde los visitantes pueden crear sus propias obras, enmarcarlas y llevarlas a casa.

Paula de Solminihac, directora ejecutiva de Nube Lab, comenta que “en Nube creemos que cuando una persona se detiene a imaginar, cuando se entrega a una experiencia estética libre y compartida, algo profundo se transforma: aumenta el bienestar, la empatía y la cohesión social. Por eso invitamos a todas las personas a sumarse y disfrutar de esta gran fiesta”.

Arte y bienestar

La iniciativa es organizada por Fundación Nube Lab, una organización con más de una década de experiencia en integrar arte y creatividad en procesos educativos y en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Su enfoque —conocido como el Método Nube— utiliza el juego, la experimentación y el pensamiento artístico como herramientas de aprendizaje y bienestar.

El festival cuenta con el apoyo de Seguros SURA, cuyo equipo destaca el valor del arte como motor social.

“Apoyar espacios como la tercera edición del Festival Nube, de la Fundación Nube Lab, reafirma nuestro compromiso con el desarrollo y el bienestar de la sociedad, ya que el arte y la creatividad son catalizadores de la transformación y creemos firmemente en el poder que tiene la imaginación para impulsar el bienestar colectivo“, señaló Eliana Restrepo, vicepresidenta de Talento Humano de la compañía.

Esta edición marca un nuevo capítulo para la fundación, ya que será la antesala del desarrollo de Festivales Regionales Nube, un proyecto que busca llevar esta experiencia artística a distintas regiones del país.