Regresa la feria Magos & Hechiceros: el panorama literario que llenará de magia el Barrio Bellavista

Bellavista se prepara para vivir una nueva edición de Magos & Hechiceros, una feria que se ha consolidado como uno de los panoramas favoritos para quienes disfrutan de la literatura fantástica y los mundos imaginarios. Con actividades gratuitas, intercambio de libros y una amplia oferta cultural, el evento busca reunir a familias, fanáticos de la lectura y curiosos que quieran descubrir nuevas historias.

Este sábado 22 de noviembre, la calle Constitución —en pleno corazón del Barrio Bellavista— volverá a convertirse en un punto de encuentro para quienes vibran con la magia, los hechiceros y los universos literarios. La feria Magos & Hechiceros regresa con una edición que promete stands temáticos, libros especializados, artículos inspirados en sagas de fantasía y sorpresas para quienes buscan un panorama distinto.

En esta oportunidad, el foco está puesto en una experiencia abierta y gratuita que combine cultura y recreación en un espacio urbano que tradicionalmente acoge iniciativas culturales. Desde novelas clásicas hasta nuevas publicaciones independientes, los visitantes podrán recorrer distintas propuestas editoriales pensadas especialmente para lectores que disfrutan de relatos mitológicos, criaturas fantásticas y mundos épicos.

Intercambio literario para todos

Uno de los espacios más esperados vuelve también a esta edición: la Casita de Libros, una iniciativa de la Biblioteca Libre que se instalará en la Plaza Mayor de Patio Bellavista.

La dinámica es sencilla y conocida por muchos lectores habituales: llevar un libro propio y cambiarlo por otro de temática similar. En esta versión, la selección estará enfocada en títulos relacionados con la magia, los héroes, las brujas, el folclore imaginario y la narrativa fantástica. Para quienes buscan ampliar su biblioteca sin costo, es una oportunidad ideal.

Este sistema se ha transformado en un pequeño fenómeno cultural en cada edición, fomentando el acceso a la lectura y el intercambio entre desconocidos que encuentran en los libros un punto de conexión.

Un circuito cultural y gastronómico para pasar el día

La edición de este año se desarrollará en un sector que mezcla vida cultural, gastronomía y comercio independiente. Patio Bellavista, que funcionará como punto central de actividades, ofrece más de cinco mil metros cuadrados de terrazas, restaurantes, cafeterías, heladerías y tiendas de diseño.

Durante noviembre, además, el espacio mantiene una serie de beneficios para quienes asistan al evento:

50% de descuento en estacionamientos con boleta de consumo sobre $15.000.

Descuento con Cabify usando el código PATIONOV en el meeting point de calle Constitución.

Espacio para bicicletas y zonas de descanso.

De esta manera, la feria se transforma en un panorama ideal no solo para fanáticos de los libros, sino también para quienes buscan pasar una tarde agradable disfrutando de la oferta cultural y gastronómica del sector.

Horarios y detalles del evento

Sábado 22 de noviembre

Feria Literaria Magos & Hechiceros

Calle Constitución, entre Av. Bellavista y Dardignac

Horario: 11:00 a 18:00 horas

Casita de Libros – Biblioteca Libre

Plaza Mayor, Patio Bellavista

Horario: 11:00 a 18:00 horas

Ambas actividades son completamente gratuitas y abiertas a público familiar.