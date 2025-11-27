Bier Fem vuelve a Barrio Italia Ñuñoa: más de 40 expositores, música y degustaciones

Este 29 y 30 de noviembre, las calles de Barrio Italia Ñuñoa volverán a transformarse en un punto de encuentro para quienes disfrutan la cerveza artesanal y las experiencias gastronómicas. La feria Bier Fem y Amigos, organizada por la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa, la Asociación Gremial Barrio Italia Ñuñoa y Mujeres Cerveceras de Chile, regresa con una propuesta más robusta y diversa que en años anteriores.

El evento convocará a más de 40 expositores entre cervecerías artesanales, viñas, destilerías y emprendimientos afines. La idea es ofrecer un recorrido que combine sabores, creación local y una mirada inclusiva del ecosistema cervecero.

Degustaciones, música y una experiencia de barrio

Además de las muestras de cerveza, Bier Fem incluirá presentaciones musicales, activaciones y beneficios especiales en restaurantes, tiendas y galerías del sector. Los asistentes que presenten la copa oficial del evento podrán acceder a descuentos y promociones exclusivas durante el fin de semana.

Las entradas están disponibles a través de Puntoticket y también podrán adquirirse en las boleterías oficiales los días del evento. Cada ticket tiene un valor de $10.000 e incluye la copa oficial de Barrio Italia Ñuñoa junto a seis degustaciones, permitiendo recorrer distintos estilos, propuestas innovadoras y apuestas de productores emergentes.

Un impulso a la economía local y al comercio de barrio

Para Harry Silva, presidente de la Asociación Gremial Barrio Italia Ñuñoa, esta tercera versión reafirma la identidad del sector como un polo cultural y gastronómico. “Barrio Italia Ñuñoa es un polo creativo, cultural y gastronómico que se enriquece con encuentros como Bier Fem. Nos alegra recibir nuevamente una feria que convoca a vecinos, visitantes y amantes de la cerveza, promoviendo el comercio de barrio, las colaboraciones y la vida en comunidad”, señaló.

Desde la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa, su presidente Hugo Córdova destacó el rol del evento para dinamizar el ecosistema local y comentó que “Bier Fem se ha convertido en una vitrina fundamental para emprendedores, productores y pymes del rubro. Esta tercera versión refuerza nuestro compromiso con actividades que impulsan la economía local, fomentan la innovación y fortalecen la identidad comercial y cultural de nuestros barrios”:

La nueva edición de Bier Fem y Amigos se levanta como un panorama que combina cultura cervecera, gastronomía, creación local y vida urbana. Un espacio donde el barrio vuelve a ser protagonista y donde el público puede disfrutar, conocer nuevas marcas y apoyar el trabajo de productores nacionales.

Más información y actualizaciones del evento están disponibles en los sitios oficiales barrioitalianunoa.cl, cctn.cl y en las redes sociales de @camaranunoa y @barrioitalia.nunoa.