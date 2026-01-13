Vacaciones: ¿Qué considerar a la hora de arrendar un auto?

Con la llegada de las vacaciones de verano 2026 y la elección del destino ideal para desconectarse, surge una inquietud decisiva: ¿cómo moverse al llegar? El arriendo de autos se ha consolidado como una alternativa atractiva para quienes priorizan comodidad, flexibilidad y autonomía en sus recorridos.

El interés por viajar dentro de Chile este verano se mantiene alto. Según la XII Encuesta Nacional Ecosistema Emprendedor, cerca de dos tercios de las personas planean desplazarse por el país en temporada estival, un indicador que anticipa una fuerte demanda en servicios turísticos asociados, entre ellos el rent-a-car.

Para Javier Benavides, gerente comercial de Salfa Rent a Car, arrendar un vehículo se ha transformado en una solución práctica para organizar el viaje al propio ritmo, optimizar tiempos y acceder a rincones donde el transporte público no siempre llega. De hecho, la compañía reporta un crecimiento sostenido en este servicio, con un alza de entre un 15% y 18% en el último periodo.

“Esta experiencia se vuelve aún más relevante en zonas como el sur del país o el norte desértico, donde las distancias entre atractivos turísticos suelen ser extensas. Contar con un vehículo propio puede marcar una diferencia concreta en horas de descanso”, explica Benavides, apuntando a un cambio en las expectativas de los viajeros, que hoy valoran traslados eficientes y mayor control sobre sus itinerarios.

Respecto a los modelos más demandados para el verano, desde la marca destacan SUV, vans y vehículos automáticos, preferidos por su espacio interior, capacidad de carga y conducción más simple. “Las familias y grupos reconocen especialmente estos atributos, junto con la posibilidad de retirar y devolver los vehículos en aeropuertos y centros urbanos a lo largo de todo Chile, lo que permite iniciar y cerrar el viaje de manera más eficiente”, añade el ejecutivo.

Puntualizando, desde Salfa Rent, detallan recomendaciones a la hora de contratar este tipo de servicio: