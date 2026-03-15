Vendimia del Secano Costero: Marchigüe celebra el vino entre brisas del Pacífico y tradición rural

En pleno corazón del secano costero de la Región de O’Higgins, la vendimia vuelve a convocar a productores, vecinos y visitantes en torno a una de las celebraciones más esperadas de la temporada. La Fiesta de la Vendimia de Marchigüe se realizará el 21 y 22 de marzo, desde las 11 de la mañana, en el Parque Los Vientos, un nuevo espacio natural que abrirá sus puertas para recibir a quienes quieran vivir el vino desde su origen.

Con entrada liberada, el evento invita a recorrer una amplia muestra de vinos, gastronomía local y artesanía, en una experiencia que conecta paisaje, cultura y tradición campesina.

El carácter del secano costero

Ubicada en el Valle de Colchagua, la comuna de Marchigüe forma parte del llamado secano costero, un territorio donde la cercanía con el Océano Pacífico y la influencia de sus brisas marinas marcan profundamente la identidad del vino.

Las condiciones climáticas —con veranos templados y maduraciones pausadas— permiten que las uvas desarrollen perfiles aromáticos intensos y una acidez natural que aporta frescura. A ello se suman los suelos arcillosos característicos de la zona, que obligan a la vid a profundizar sus raíces y entregan vinos de gran carácter.

El resultado son etiquetas que reflejan con claridad el territorio, consolidando a Marchigüe como un origen cada vez más reconocido dentro del mapa vitivinícola chileno.

Un encuentro con el vino y sus productores

Más que una feria, la vendimia de Marchigüe se ha convertido en un espacio de encuentro directo con quienes hacen el vino. En esta edición participarán grandes viñas del país, proyectos boutique y pequeños productores familiares que mantienen viva la tradición vitivinícola del territorio.

Entre los sellos consolidados que estarán presentes destacan Viña Montes, Viña Errázuriz y Viña Estampa, casas que han contribuido a posicionar internacionalmente los vinos del valle.

A ellas se suman viñas boutique y de autor, donde la producción limitada y la mirada personal de sus creadores se reflejan en cada botella. Es el caso de Viña Polkura, Viña Laura Hartwig, Viña Le Vigneron, Viña René Cabello y Bodega Atávica.

La vendimia también dará espacio a viñas familiares y artesanales —muchas de ellas profundamente vinculadas al territorio— como Viña Don Dago, Viña Ravelo y Rabelo, Viña Agrícola Lo Marchant, Viña Casa Trinidad, Viña Los Chanchitos, Viña Picaflor y Viña Doña Blanca, entre otras.

Finalmente, varios proyectos que integran vino, paisaje y turismo aportarán una mirada territorial a la celebración, como Viña Santa Cruz, Viña Meteorito, Viña Sirca, Viña Andes Wineyards, Viña Los Cardos y Viña Siete Wines.

Gastronomía, artesanía y cultura local

La experiencia de la vendimia no se limita al vino. Durante ambos días, el parque se transformará en una vitrina de sabores locales, con preparaciones que rescatan la cocina campesina del valle: carnes a las brasas, empanadas, productos del campo y propuestas gastronómicas que dialogan con los vinos presentes.

A esto se sumará una feria de artesanía y productores locales, además de música y actividades culturales que acompañan la celebración de la cosecha.

Más que una fiesta, la Vendimia del Secano Costero se ha consolidado como una invitación a descubrir un territorio donde el vino, el paisaje y la cultura campesina conviven de manera natural.