Experiencia de vendimia invita a cosechar uvas y recorrer bodegas históricas

Con la llegada de la temporada de vendimia, Viña Cousiño Macul abrirá sus puertas a visitantes que quieran conocer de cerca el origen del vino. A través del “Tour Vendimia”, los asistentes podrán participar en la cosecha de uvas, recorrer bodegas históricas y conocer el proceso de vinificación en uno de los entornos vitivinícolas tradicionales del Valle del Maipo.

La actividad se realizará durante los meses de marzo y abril, coincidiendo con el periodo de cosecha de la uva. El recorrido tiene una duración aproximada de dos horas y se realizará los martes y jueves entre las 10:00 y las 12:00 horas.

Durante la experiencia, los visitantes podrán participar directamente en la recolección de uvas en el viñedo y conocer detalles sobre el proceso de vinificación junto a un guía especializado.

La propuesta busca acercar a los asistentes al trabajo que se realiza en los viñedos durante una de las etapas más relevantes del ciclo del vino.

Recorrido por bodegas históricas y degustación

El tour también contempla un recorrido por las bodegas históricas de la viña, donde se abordan aspectos relacionados con la producción vitivinícola y la historia del lugar.

Durante el trayecto, los visitantes podrán degustar tres copas de vino pertenecientes a distintas líneas de la viña, como parte de la experiencia guiada.

La actividad finaliza en El Jardín de Macul, espacio donde los asistentes compartirán una tabla de quesos para acompañar una botella de vino, con vista hacia la Cordillera de los Andes.

Tradición vitivinícola en el Valle del Maipo

El Tour Vendimia forma parte de las actividades especiales de temporada que organiza Viña Cousiño Macul y busca destacar el vínculo entre la producción de vino, la historia y el territorio.

Ubicada en Avenida Quilín 7100, en la comuna de Peñalolén, la viña se encuentra dentro de uno de los sectores vitivinícolas más tradicionales del Valle del Maipo.

La actividad cuenta con cupos limitados, por lo que desde la organización recomiendan realizar reservas con anticipación para quienes deseen participar en la experiencia durante la temporada de vendimia.