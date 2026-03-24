Niños y animales: panoramas que promueven respeto y conexión con la naturaleza

En un contexto marcado por la vida digital, el vínculo entre niños y animales reaparece como una herramienta clave para el desarrollo emocional, el aprendizaje y el bienestar integral.

El contacto directo con animales durante la infancia no solo tiene un componente recreativo, sino que también cumple un rol formativo. Diversos especialistas coinciden en que estas experiencias permiten desarrollar empatía, responsabilidad y una comprensión más profunda del entorno natural.

Interactuar con animales ayuda a los niños a reconocer que se trata de seres vivos con necesidades propias, lo que fomenta el respeto y una relación más consciente con la naturaleza. Además, este vínculo puede contribuir a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fortalecer la salud mental.

En el ámbito terapéutico, las Intervenciones Asistidas con Animales han demostrado ser una herramienta efectiva para apoyar el bienestar emocional, facilitando la conexión, la confianza y la motivación en niños.

Espacios educativos y recreativos para interactuar con animales

En la Región Metropolitana y sus alrededores existen diversas alternativas que combinan entretención y aprendizaje.

Uno de ellos es Granjaventura, ubicada en el Parque Mahuida, donde los niños pueden interactuar con ovejas, cabras, conejos y llamas, además de participar en actividades como alimentación de animales, talleres de huerta y juegos al aire libre.

Otra opción es Buin Zoo, considerado uno de los zoológicos más importantes del país. El recinto cuenta con zonas temáticas que recrean hábitats naturales y permite conocer especies como leones, jirafas, aves y animales marinos.

Para quienes buscan experiencias diferentes, Mundo Exótico ofrece recorridos enfocados en reptiles, anfibios y otras especies menos comunes, promoviendo el respeto hacia animales que suelen ser estigmatizados.

Experiencias inmersivas y contacto directo

Otra alternativa es Parque Safari, que propone un recorrido tipo safari donde los animales se desplazan en espacios amplios, permitiendo observarlos en condiciones más cercanas a su hábitat natural.

En una línea más tradicional, la Granja Educativa de Lonquén acerca a los niños a la vida de campo, con actividades como ordeñar, alimentar animales o participar en talleres de oficios rurales.

También existen iniciativas con enfoque educativo y de bienestar animal, como Tour Guiado Huellitas, donde se promueve el cuidado responsable a partir de historias de rescate, principalmente de perros.

A esto se suma Lampa Zoo Zoológico y Museo, que combina el recorrido por distintas especies con espacios de aprendizaje.

Más que entretención: aprendizaje y conciencia

Más allá del panorama familiar, estas experiencias cumplen un rol formativo relevante. La interacción directa —ya sea alimentando, observando o aprendiendo sobre los animales— permite a los niños desarrollar habilidades sociales, emocionales y cognitivas.

En ese sentido, el entorno barrial y las actividades al aire libre se posicionan como espacios clave para el desarrollo infantil, especialmente en un contexto donde el tiempo frente a pantallas sigue en aumento.

Actualmente, existen plataformas que facilitan la búsqueda de este tipo de actividades, reuniendo opciones a lo largo del país y permitiendo filtrar según edad, ubicación o intereses.

Estas herramientas no solo visibilizan grandes parques o zoológicos, sino también iniciativas locales y experiencias más pequeñas, ampliando la oferta disponible para familias que buscan alternativas de aprendizaje y recreación.