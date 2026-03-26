Fiesta de la Vendimia de Isla de Maipo: vino, tradición y sabores del valle a minutos de Santiago

En el corazón del valle del Maipo, la comuna de Isla de Maipo se prepara para uno de sus hitos más tradicionales: la XVIII Fiesta de la Vendimia, una celebración que no solo rinde homenaje al vino, sino también a la identidad rural, gastronómica y cultural de la zona.

Este sábado 28 y domingo 29 de marzo, la vendimia volverá a tomar la Avenida Santelices y la Plaza Central, transformando el casco histórico en un recorrido abierto donde el vino es protagonista, pero no el único atractivo. La experiencia invita a los visitantes a sumergirse en el ritmo pausado del campo chileno, con degustaciones, cocina local y oficios tradicionales conviviendo en un mismo espacio.

Uno de los principales focos del evento será, como cada año, la degustación de vinos, con etiquetas provenientes del Valle del Maipo —una de las zonas vitivinícolas más emblemáticas del país— que podrán probarse mediante el sistema de copas y tickets. La venta estará disponible entre las 12:00 y las 20:00 horas el sábado, y hasta las 19:00 horas el domingo, mientras que las degustaciones se extenderán ambos días hasta las 21:00 horas.

Los asistentes podrán elegir entre la copa de colección 2026, a $20.000 con cuatro tickets incluidos, o la versión tradicional, a $18.000 también con cuatro tickets. A esto se suma la posibilidad de recargar degustaciones, en packs de cuatro tickets por $10.000, lo que permite recorrer con mayor libertad la oferta enológica presente.

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado a las 10:30 horas en el frontis del Santuario Parroquial Nuestra Señora de la Merced, marcando el inicio de dos jornadas donde el vino dialoga con la gastronomía local. En los patios de comida, la cocina chilena se despliega con preparaciones que rescatan la tradición campesina: asados, empanadas, productos artesanales y propuestas contemporáneas que reinterpretan ingredientes del territorio.

Más allá de lo enológico y culinario, la vendimia también incorpora una dimensión inclusiva y familiar. Este 2026 debuta el “Espacio Azul”, una zona de calma especialmente diseñada para personas neurodivergentes o con Trastorno del Espectro Autista (TEA), ubicada en el interior del Colegio María Reina Inmaculada. Un gesto que amplía el acceso a este tipo de celebraciones, haciéndolas más conscientes y diversas.

El evento contará además con stands de artesanía, espacios infantiles y servicios distribuidos a lo largo del recorrido, cuya organización puede revisarse en el mapa oficial dispuesto por el municipio. En paralelo, se permitirá el ingreso de mascotas, siempre bajo criterios de tenencia responsable, reforzando el carácter cercano y comunitario de la fiesta.

A menos de una hora de Santiago, la vendimia de Isla de Maipo se posiciona así como una escapada ideal para quienes buscan reconectar con el origen del vino chileno, en un entorno donde la tradición, la hospitalidad y los sabores locales siguen marcando el pulso de la experiencia.