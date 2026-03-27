Ch.ACO-16: el panorama de arte contemporáneo imperdible

Ch.ACO-16 vuelve a Vitacura consolidándose como uno de los panoramas culturales imperdibles de la ciudad. Durante cinco días, Metropolitan Santiago se transforma en un punto de encuentro donde el arte contemporáneo convive con la música, la gastronomía, los encuentros y las experiencias.

Con más de 50 expositores de 11 países y la participación de más de 250 artistas, esta edición invita a recorrer, descubrir y vivir el arte desde múltiples perspectivas, con una programación pensada para distintos públicos .

“Ch.ACO es hoy uno de los panoramas imperdibles de la ciudad, porque propone una experiencia que va mucho más allá de recorrer una feria: aquí conviven el arte, la música, la gastronomía y actividades para todas las edades. Queremos que cada persona encuentre su propia forma de vivir el arte, ya sea en familia, con amigos o simplemente dejándose sorprender por todo lo que ocurre en el recorrido”, señala Elodie Fulton, fundadora y directora de Ch.ACO.

Con una programación que integra arte, música, gastronomía, conversatorios, activaciones al aire libre y espacios para todas las edades, Ch.ACO-16 se posiciona como un panorama imperdible de la cartelera cultural de Santiago.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster, con valores que van desde los $12.500 para jueves y viernes, $13.500 sábado y domingo, y una experiencia VIP de $75.000. Además, vecinos de las comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Colina, Ñuñoa y La Reina cuentan con un 20% de descuento.

Ch.ACO-16 se lleva a cabo en Metropolitan Santiago, ubicado en Costanera Sur S.J.E. de Balaguer 5600, Vitacura. Más información sobre programación, expositores y actividades en www.chaco.cl.