Festival REC 2026 busca una experiencia sonora renovada en Concepción

A horas de que la música vuelva a tomarse la ciudad de Concepción, el Festival REC 2026 ya afinó uno de los detalles más esperados por el público: la programación oficial de horarios para sus dos jornadas, que se realizarán el próximo 28 y 29 de marzo.

En su undécima edición, el evento —financiado por el Gobierno Regional del Biobío y Desarrolla Biobío, y producido por Sono— no solo consolida su carácter gratuito y masivo, sino que apuesta por una experiencia más inmersiva, diversa y técnicamente mejorada.

Uno de los cambios más significativos de esta edición será la reconfiguración del principal punto de encuentro: el escenario Santander en el Parque Bicentenario. A diferencia de versiones anteriores, este año habrá un solo escenario en este espacio, lo que permitirá optimizar la experiencia sonora.

La incorporación de cuatro torres de delay promete resolver una de las principales demandas históricas del público: la calidad acústica en un recinto que convoca a miles de personas.

“El cambio permitirá tener un mayor sonido en toda la extensión del parque”, explicó el director del festival, Mathias Encina, apuntando a una experiencia más homogénea y envolvente.

Sábado 28: cruces generacionales y diversidad de estilos

La jornada inaugural estará marcada por una potente mezcla de nombres nacionales e internacionales. En el escenario Santander destacan bandas como Jet, Los Jaivas, De Saloon y Kudai, junto a propuestas emergentes y alternativas.

En paralelo, el escenario Sono ofrecerá desde la energía competitiva de Red Bull Batalla hasta el indie latino de Cuarteto de Nos y el fenómeno urbano Young Cister.

La programación se expande hacia la Sala Principal del Teatro Biobío con figuras como León Gieco, mientras que el Pueblito REC funcionará como plataforma para DJs, proyectos independientes y experiencias más experimentales.

Domingo 29: del britpop al funk chileno

El segundo día refuerza el carácter internacional del REC con la presencia de Travis, junto a referentes locales como Gondwana y Los Tetas.

El escenario Sono, en tanto, apostará por sonidos contemporáneos con Bandalos Chinos, además de propuestas nacionales que cruzan lo urbano, lo alternativo y lo experimental.

Una experiencia cultural abierta y transversal

Más allá de su cartel, el Festival REC se ha consolidado como uno de los encuentros musicales gratuitos más importantes de Chile, capaz de articular artistas internacionales, escena local y comunidad en un mismo espacio.

“Entramos en tierra derecha para comenzar a vivir las dos jornadas del evento”, señaló el director de Sono, Sergio Cichero, invitando al público a planificar su experiencia y recorrer los distintos escenarios.

Con esta programación, REC 2026 no solo reafirma su identidad como festival, sino también como un hito cultural del sur de Chile: un espacio donde la música se democratiza, la ciudad se activa y el Biobío proyecta su escena al mundo.