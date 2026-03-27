Vendimia en Melipilla celebra su identidad entre vinos y sabores locales

A poco más de una hora de Santiago, la comuna de Melipilla se alista para vivir una nueva edición de su Fiesta de la Vendimia, una celebración que pone en valor su fuerte identidad agrícola y su creciente proyección en el mapa enoturístico de la Región Metropolitana.

Este sábado 28 y domingo 29 de marzo, el sector de Santa María Oriente —frente al edificio municipal— será el escenario de la Vendimia Melipilla 2026, un encuentro abierto a la comunidad que combinará vinos, gastronomía, artesanía y música en vivo en un ambiente familiar. Con entrada liberada, el evento busca consolidarse como un hito cultural y económico para la provincia.

Enmarcada dentro de la iniciativa “Copas del Maipo 2026”, la celebración reunirá a siete viñas locales junto a productores de la provincia, visibilizando el trabajo de pequeños y medianos viñateros que forman parte del ecosistema vitivinícola del Valle del Maipo. Más que una vitrina de vinos, se trata de una experiencia que conecta directamente con el origen campesino del territorio.

La propuesta gastronómica será otro de los ejes centrales. Los asistentes podrán recorrer distintos stands con preparaciones típicas chilenas, donde destacan recetas tradicionales, productos de estación y elaboraciones artesanales que dialogan con los vinos locales. A esto se suma una muestra de artesanía en greda, reflejo del patrimonio cultural de la zona y de los oficios que aún se mantienen vigentes.

Pero Melipilla no solo es vendimia. La comuna —históricamente ligada a la agricultura y la ganadería— se ha ido posicionando como un destino atractivo para escapadas de fin de semana, gracias a su cercanía con la capital y a su autenticidad rural. Ferias locales, rutas gastronómicas, producción de quesos, miel y vinos, junto a paisajes de campo abierto, conforman una oferta que apela a quienes buscan experiencias más conectadas con lo local.

En ese contexto, la Vendimia 2026 se proyecta como una plataforma clave para fortalecer el turismo y dinamizar la economía comunal. Desde la organización destacan su enfoque sustentable, inclusivo y participativo, entendiendo que este tipo de eventos no solo promueven el patrimonio enológico, sino que también generan oportunidades concretas para emprendedores, artesanos y productores.

Con horarios que van desde las 12:00 a 20:00 horas el sábado y de 11:00 a 19:00 horas el domingo, la invitación es a descubrir una vendimia distinta: más cercana, más territorial y profundamente ligada a la identidad campesina de Melipilla, donde el vino es solo el punto de partida de una experiencia que celebra el alma del campo chileno.