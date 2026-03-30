Santa Vendimia invita a disfrutar con cultura, música y degustaciones en Plaza Ñuñoa

Tras el éxito de sus dos versiones anteriores, Santa Vendimia regresa a Barrio Plaza Ñuñoa los días 2, 3, 4 y 5 de abril, consolidándose como uno de los panoramas imperdibles para los amantes del vino, poniendo en valor la riqueza y tradición vitivinícola de la Región de Ñuble y también de la Región Metropolitana y sus alrededores.

Organizado de manera conjunta por la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa, la Asociación Gremial Barrio Plaza Ñuñoa, la Municipalidad de Ñuñoa, el Gobierno Regional de Ñuble, la Asociación Gremial de Enoturismo del Valle del Itata y la Dirección Regional de Sernatur Ñuble, este evento reunirá a productores, enólogos y emprendedores, acercando una destacada oferta enológica al público de la capital, promoviendo la excelencia de sus vinos y fortaleciendo el vínculo entre los territorios y los consumidores.

El gobernador Regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, mencionó que “valoramos profundamente que esta tercera versión de la Santa Vendimia consolide una vitrina relevante para nuestros productores en la Región Metropolitana, pero además refleje la colaboración constante que existe entre Ñuñoa y Ñuble, lo que también quedó demostrado en la reciente Fiesta Solidaria del Vino en apoyo a nuestras comunas afectadas por los incendios”.

“Este año volvemos a Plaza Ñuñoa con más expositores, ya que tendremos un total de 50 stands entre viñateros, artesanos y gastronomía, con música y con lo mejor de nuestra identidad, para enriquecer la experiencia de quienes asistan y para motivarlos a visitar Ñuble, una región que inspira. Así que los esperamos para disfrutar junto a nosotros de este evento familiar y gratuito que se realizará del 2 al 5 de abril”, agregó.

A su vez, el presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa, Hugo Córdova, destacó el valor de esta iniciativa para la ciudad, señalando que “Santa Vendimia se ha transformado en una instancia que conecta territorios, tradiciones y personas. Nos permite traer a Ñuñoa la identidad vitivinícola del Valle del Itata y ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia cultural y gastronómica única en torno al vino.” Agregó que “eventos como este también fortalecen la vida de barrio y dinamizan el comercio local, posicionando a Plaza Ñuñoa como un punto de encuentro para disfrutar, descubrir nuevos sabores y compartir en torno a nuestra cultura.”

Por su parte, el director de Sernatur Ñuble, Augusto González, relevó el impacto estratégico de esta alianza en la proyección del territorio, destacando que: “Santa Vendimia se ha posicionado como una vitrina clave para nuestros viñateros, contribuyendo a poner en valor el patrimonio vitivinícola del Valle del Itata y sus cepas ancestrales, como País, Cinsault y Moscatel de Alejandría. Esta instancia no solo permite visibilizar la calidad y tradición de nuestros vinos, sino también conectar a los visitantes con experiencias auténticas, relatadas por los propios productores. Asimismo, es una oportunidad para promover integralmente la región de Ñuble, mostrando una oferta turística diversa y de alto valor, que se extiende desde el mar hasta la cordillera en nuestros seis destinos”.

Apoyo de los gremios

Durante los cuatro días del evento, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de vinos y destilados, artesanos y emprendedores, charlas especializadas, música en vivo y espacios gastronómicos, en un ambiente ideal para celebrar el legado vitivinícola de Ñuble.

En este sentido, Hernán Segura, representante de la Asociación Gremial de Enoturismo del Valle del Itata, enfatizó que “como gremio, estamos muy contentos y con altas expectativas de participar en esta tercera edición de la Santa Vendimia. Esta instancia nos permite llevar y visibilizar la diversa oferta de vinos y experiencias de enoturismo de nuestra región. Lo más relevante es que, a través de esta vitrina, seguimos fortaleciendo la marca Ñuble y posicionando nuestro territorio, dando a conocer no solo nuestras viñas, sino también la riqueza de su gastronomía y oferta hotelera”.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Gremial Barrio Plaza Ñuñoa, Marcelo Leyton, destacó el impacto positivo del evento en la comuna, señalando que “Santa Vendimia contribuye a la activación del comercio y a la oferta cultural del Barrio Plaza Ñuñoa, incentivando la visita de turistas y vecinos en un fin de semana largo. Queremos que cada vez más personas descubran este barrio como un polo de gastronomía, cultura y entretenimiento, y este tipo de iniciativas son clave para ello.”

Durante los cuatro días del evento, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de vinos y destilados, artesanos y emprendedores, charlas especializadas, presentaciones y música en vivo y espacios gastronómicos, en un ambiente ideal para celebrar el legado vitivinícola de Ñuble.

Santa Vendimia se proyecta como un hito anual en la agenda cultural y turística de Ñuñoa y de la ciudad, consolidando su compromiso con el desarrollo del sector vitivinícola y el fomento del turismo enológico.

Horarios y venta de tickets

Santa Vendimia se realizará en el corazón del Barrio Plaza Ñuñoa (sector norte). Los horarios de apertura y cierre serán los siguientes: Jueves de 16:00 a 23:00, viernes de 12:00 a 23:00, sábado de 12:00 a 23:00 y domingo de 12:00 a 22:00 horas.

El ingreso a Santa Vendimia será gratuito, y solo tiene costo la degustación de vinos. Los asistentes que quieran optar por ello, podrán acceder a una preventa exclusiva a través de Puntoticket por un valor de $10.000, y durante el fin de semana del evento los tickets estarán disponibles a $12.000. Cada ticket incluye cuatro degustaciones y la copa oficial del Barrio Plaza Ñuñoa de regalo.