Festival del vino en Santiago: Vendimia Fest 2026 llega con catas, pisada de uva y más

La temporada de vendimias también se vive en la capital. Este 11 y 12 de abril, Barrio Italia será escenario de una nueva edición de Vendimia Fest 2026, encuentro que reunirá a miles de personas en torno al vino, la gastronomía y la cultura en pleno corazón de Santiago.

Con una convocatoria estimada superior a las 30 mil personas, Vendimia Fest 2026 se consolida como una de las principales celebraciones urbanas del vino en Chile. Durante dos jornadas, Avenida Italia —entre Marín y Caupolicán— concentrará la participación de más de 50 viñas, junto a una oferta que combina degustaciones, actividades culturales y espacios gastronómicos.

El evento busca acercar una tradición históricamente ligada al mundo rural hacia un formato accesible en la ciudad, permitiendo que nuevos públicos se vinculen con la cultura vitivinícola.

“Este evento lo hemos impulsado por años porque creemos en acercar el vino a las personas. Hoy existen más de 40 fiestas de la vendimia a lo largo de Chile, lo que demuestra cómo esta tradición ha ido creciendo y consolidándose como parte de nuestra identidad cultural. Queremos que la gente viva esa experiencia en la ciudad, trayendo el campo al entorno urbano”, señala Julio Alonso Ducci, director comercial de Vinos de Chile.

Nuevas experiencias: desde catas hasta la “pisada de la uva”

La edición 2026 incorpora novedades orientadas a diversificar la experiencia del público. Entre ellas destaca la barra “Selección del Sommelier”, desarrollada junto a la Asociación de Sommeliers de Chile, donde se ofrecerá una curaduría de vinos recomendados por especialistas.

En este espacio, los asistentes podrán conocer características de distintas etiquetas y profundizar en aspectos técnicos de cada vino, guiados por expertos.

A esto se suma una de las actividades más esperadas del evento: la tradicional pisada de la uva, una experiencia simbólica que conecta directamente con el origen de la vendimia y que convoca tanto a adultos como a niños.

Degustaciones, música y oferta gastronómica

El festival contempla una programación que combina distintos formatos de consumo y entretenimiento. Además de las degustaciones, habrá catas guiadas, música en vivo y una variada presencia de emprendedores y propuestas gastronómicas.

El carácter abierto del evento permite recorrer libremente los stands, mientras que algunas experiencias específicas, como las degustaciones, funcionan con tickets limitados.

Entradas, horarios y promociones

Vendimia Fest 2026 se realizará el sábado 11 de abril entre las 12:00 y 22:00 horas, y el domingo 12 de abril entre las 12:00 y 20:00 horas.

Actualmente se encuentra disponible la Preventa 2, que incluye una copa oficial y cuatro tickets de degustación por $15.000, vigente hasta el 10 de abril a través de la plataforma Welcu.

El evento también contempla opciones para grupos, como el “Pack Dúo Bien Jugado”, que incluye dos copas con siete tickets cada una, y el “Pack Amigos con Yapa”, que permite obtener cuatro copas pagando tres.

El crecimiento de las fiestas de la vendimia a lo largo del país refleja el posicionamiento del vino como parte de la identidad cultural chilena. En ese contexto, iniciativas como Vendimia Fest buscan ampliar ese alcance, integrando la tradición a la vida urbana.