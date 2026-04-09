Santiago desde las alturas: el nuevo Teleférico II redefine el recorrido en San Cristóbal

El Parque Metropolitano de Santiago suma una nueva alternativa de recorrido con la puesta en marcha del Teleférico II, un sistema que conecta el acceso de Pío Nono con Plaza México, reduciendo los tiempos de traslado y ofreciendo una vista panorámica de la ciudad.

Con un trayecto cercano a un kilómetro y un ascenso aproximado de 180 metros, el Teleférico II se incorpora como una nueva puerta de entrada al cerro San Cristóbal. El recorrido, que dura poco más de siete minutos, permite a los visitantes desplazarse entre el sector del Zoológico Nacional y la zona cercana a la cumbre de manera rápida y continua.

La iniciativa busca diversificar las formas de acceso al parque, uno de los espacios urbanos más concurridos del país, y ampliar la experiencia de quienes lo visitan, combinando transporte con una propuesta visual centrada en el paisaje urbano.

Tecnología y capacidad para una mayor demanda

El sistema funciona con tecnología monocable de última generación y cuenta con 24 cabinas panorámicas. Estas están diseñadas para ofrecer una experiencia cómoda y con amplia visibilidad del entorno, uno de los principales atributos del recorrido.

En términos operativos, el teleférico tiene una capacidad de hasta 800 personas por hora, lo que permite distribuir de mejor manera los flujos de visitantes y reducir la presión sobre otras rutas tradicionales del parque.

Tres estaciones y conexión con la red existente

El nuevo tramo contempla tres estaciones. La primera es Zoológico Nacional, que funciona como punto de inicio y cuenta con servicios y miradores. La segunda corresponde a Chile Nativo, actualmente sin detención, mientras que la tercera es Plaza México, ubicada en las cercanías de la cumbre.

Desde este último punto, además, es posible observar la sala de máquinas, incorporando un componente educativo al recorrido. Esta conexión se integra al sistema ya existente, que incluye el funicular y el teleférico que opera desde Pedro de Valdivia, consolidando una red de transporte interna en el parque.

Turismo urbano y nuevas perspectivas de la ciudad

Más allá de su funcionalidad, el Teleférico II se proyecta como un atractivo turístico en sí mismo. Su trazado permite observar Santiago desde distintos ángulos, reforzando el vínculo entre la ciudad y su principal pulmón verde.

En un parque que recibe cerca de 8 millones de visitas al año, este tipo de infraestructura apunta a enriquecer la experiencia de esparcimiento, incorporando nuevas formas de recorrer el entorno natural sin salir de la ciudad.

Horarios y funcionamiento

El servicio, operado por Turistik, funciona de martes a domingo entre las 10:00 y las 19:45 horas, mientras que los lunes permanece cerrado por mantención. Los valores parten desde los $2.000, según el tipo de acceso.

Con esta incorporación, el Parque Metropolitano continúa ampliando su oferta, integrando movilidad, turismo y espacios públicos en una experiencia que busca adaptarse a las nuevas formas de recorrer la ciudad.