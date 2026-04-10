Fiesta de la Vendimia de Casablanca: uno de los eventos con mayor reconocimiento de la Región de Val

Lo que comenzó como una celebración intermitente del cierre del ciclo productivo del vino, hoy se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes del calendario vitivinícola chileno. La Fiesta de la Vendimia de Casablanca no solo tiene impacto a nivel regional, sino que también ha logrado posicionarse en el ámbito nacional e internacional.

En 2026, el evento celebra su duodécima edición, marcando más de una década de evolución. A lo largo de estos años, la vendimia ha dejado de ser únicamente una instancia festiva para transformarse en un espacio de encuentro donde convergen productores de vino, actores del mundo gastronómico y artesanos. En conjunto, proyectan el patrimonio vitivinícola local, su valor como motor turístico y una identidad que se construye tanto desde la historia como desde el presente.

El vino de Casablanca

Para comprender el presente del valle, es necesario mirar su pasado. Investigaciones del Museo Arqueológico y Antropológico de Casablanca indican que ya en tiempos coloniales existían viñas en la zona. Un mapa de 1726 menciona la presencia de una “viña”, y décadas más tarde, en 1776, aparece el sector de La Viñilla, cuyo nombre estaría ligado a estas primeras plantaciones.

La viña más antigua registrada en la comuna es San Cayetano, ubicada en el Fundo Perales de Tapihue, con más de 180 años de historia. También persisten relatos de antiguos cultivos de secano —o de “rulo”— destinados a la producción de chicha, que dependían exclusivamente de las lluvias. Hasta mediados del siglo XX, la viticultura local era escasa y orientada principalmente al consumo doméstico.

El gran punto de inflexión llegó en la década de 1980 con la llegada del enólogo Pablo Morandé, quien apostó por adquirir terrenos en La Viñilla. Su experiencia previa en Viña Concha y Toro le permitió identificar las excepcionales condiciones climáticas del valle para el cultivo de la vid.

Con esa visión, Morandé impulsó un proyecto pionero que redefinió el mapa vitivinícola nacional, fundando su propia viña en 1996. Fue el primero en plantar viñedos en el Valle de Casablanca con un enfoque moderno, orientado a la exploración de nuevos territorios y a la producción de vinos con identidad.

Desde entonces, Casablanca se ha consolidado como uno de los principales polos de vinos de clima frío en Chile. La influencia marítima y sus temperaturas moderadas generan condiciones ideales para variedades como Sauvignon Blanc, Chardonnay y Pinot Noir, reconocidas por su frescura y calidad.

Este desarrollo se vio reforzado por la implementación de la Ley de Zonificación Vitivinícola y Denominación de Origen, que permitió poner en valor las particularidades del valle. A ello se suma el reconocimiento internacional obtenido en 2013, cuando Casablanca fue incorporado —junto a Valparaíso— a la red de Capitales Mundiales del Vino, compartiendo distinción con regiones como Burdeos, Mendoza, Rioja, Oporto y Napa Valley.

Fiesta de la Vendimia de Casablanca

La primera Fiesta de la Vendimia de Casablanca se realizó en 2003, como una celebración del término de la temporada de cosecha y el inicio del proceso de comercialización del vino.

En sus inicios, la fiesta tenía un fuerte carácter comunitario: carros alegóricos, la elección de la Reina de la Vendimia y el tradicional pisado de uvas eran parte de una celebración que reunía a vecinos en torno a la identidad vitivinícola del territorio.

Con el paso del tiempo, el evento creció y se posicionó como uno de los panoramas imperdibles de la región. La incorporación de la Municipalidad de Casablanca como coorganizadora permitió ampliar su alcance, sumando espectáculos de artistas nacionales como Los Vásquez, Noche de Brujas, Nicole, Saiko y Francisca Valenzuela.

Para su edición 2026, la fiesta se realizará los días 11 y 12 de abril en el Estadio Municipal de Casablanca, con una programación orientada a todo público. Gastronomía, artesanía, folclore y música en vivo darán forma a una celebración que busca mantener su carácter familiar y su vínculo con el territorio.

El evento contará además con la presentación de María José Quintanilla, uno de los números principales, reafirmando el carácter festivo de una vendimia que, más allá de la celebración, se ha convertido en una vitrina del desarrollo cultural, turístico y productivo del Valle de Casablanca.

Programación

Sábado 11

12:30 hrs: Ceremonia Inauguración Vendimia 2026

14:30 hrs: Catas de vino

15:30 hrs: Renacer

16:00 hrs: Pasión Chilena

16:30 hrs: Los del Mauco

17:00 hrs: Sherr Alons

18:00 hrs: Catas de vino, Alumnos DUOC

19:00 hrs: Tele-K (tributo a Soda y música de los 80)

21:00 hrs: María José Quintanilla

23:30 hrs: cierre.

Domingo 12

12:00 hrs: inicio segunda jornada Vendimia 2026

12:30 hrs: Maridaje

14:00 hrs: Acordes de mi Pueblo

15:30 hrs: EFOVAC

16:00 hrs: Club de Cueca Villa Don Álvaro

16:30 hrs: Ballet Folclórico Casablanca

17:00 hrs: Maridaje con George Llanca

18:00 hrs: Kiko Bórquez Trío

20:00 hrs: La Cura Orquesta

21:30 hrs: cierre.

Viñas participantes