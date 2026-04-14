Feria Catad’Or 2026 trae a Chile al Master of Wine Alistair Cooper

El próximo 29 de abril, Santiago será escenario de un encuentro relevante para la industria vitivinícola. La Feria de Vinos de la Guía Alistair Cooper MW by Catad’Or reunirá a productores, etiquetas seleccionadas y al influyente Master of Wine Alistair Cooper, en una instancia que busca ir más allá de la degustación.

La actividad se realizará en el Hotel Cumbres Lastarria y propone una experiencia centrada en la exploración del vino desde distintas dimensiones: su origen, su proceso y su identidad.

Organizada por Catad’Or, la feria reunirá vinos destacados en la guía elaborada por Alistair Cooper, permitiendo a los asistentes no solo degustar distintas etiquetas, sino también interactuar directamente con sus productores.

El evento se plantea como un espacio para comprender el contexto detrás de cada vino, incorporando elementos que van desde el territorio hasta las decisiones técnicas que influyen en su carácter final.

La presencia de un Master of Wine

Uno de los principales ejes del encuentro será la participación de Alistair Cooper, quien forma parte del reducido grupo de profesionales que han obtenido el título de Master of Wine, considerado uno de los más exigentes y prestigiosos en la industria global.

Su trabajo se ha enfocado en la evaluación y comunicación del vino, con una mirada que busca conectar calidad, origen y estilo, aportando una perspectiva técnica pero accesible para distintos públicos.

Su presencia en Chile se enmarca en una agenda que refuerza el vínculo entre el mercado local y los estándares internacionales de evaluación vitivinícola.

Más que degustación

La feria no se limita a la cata de vinos. El formato busca fomentar el diálogo entre consumidores y productores, generando un espacio de intercambio en torno a las características de cada etiqueta.

En un escenario donde crece el interés por experiencias más informadas y personalizadas, este tipo de encuentros apunta a profundizar el conocimiento del consumidor y ampliar su relación con el vino.

La instancia también permite comprender qué elementos hacen que un vino sea destacado dentro de una guía especializada, considerando factores como su calidad, su coherencia con el origen y su propuesta enológica.

Un evento en el contexto de nuevas tendencias

El regreso de Alistair Cooper y la realización de esta feria se producen en un contexto donde el consumo de vino evoluciona hacia experiencias más completas, donde el relato, la procedencia y la identidad cobran mayor relevancia.

En esa línea, iniciativas como esta buscan responder a un público que no solo valora el producto final, sino también el proceso, la historia y el territorio que hay detrás de cada botella.

La Feria de Vinos de la Guía Alistair Cooper MW by Catad’Or se realizará el 29 de abril a las 18:30 horas en el Hotel Cumbres Lastarria, en Santiago.

El evento se proyecta como una instancia para acercar el vino desde una perspectiva más integral, combinando degustación, conocimiento y contacto directo con quienes participan en su producción.