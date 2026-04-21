Día del Libro: Lo Barnechea apuesta por la oralidad con maratón de cuentacuentos

En el marco del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, la comuna de Lo Barnechea realizará una jornada cultural abierta a la comunidad, centrada en la narración oral y el encuentro en torno a la lectura.

Este jueves 23 de abril, la Corporación Cultural de Lo Barnechea llevará a cabo la segunda versión de la Maratón de Cuentacuentos, una actividad gratuita que se desarrollará entre las 10:00 y las 20:00 horas.

El evento tendrá lugar en el Centro Lector de Lo Barnechea, espacio que este año cumple 30 años y que será el punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Oralidad y participación abierta

La maratón tendrá como eje central la oralidad, reuniendo a distintos narradores y propuestas escénicas que buscan rescatar la tradición de contar historias.

Durante la jornada se habilitarán espacios como la Guaguateca y la explanada, donde se desarrollarán sesiones de cuentacuentos con la participación del voluntariado del Centro Lector.

Además, el programa contempla dos presentaciones junto al ensamble de cuerdas y vientos de la Orquesta juvenil de la corporación.

Invitados y micrófono abierto

Entre los participantes destacan la actriz y narradora Vilma Verdejo, Manuel Sánchez de la Escuela de Payadores y la compañía La Matrioska, integrada por Nicole Castillo y el escritor Andrés Montero.

La actividad también incluirá un espacio de micrófono abierto, donde el público podrá compartir sus propias historias, fortaleciendo el carácter participativo del encuentro.

Fomento lector desde lo local

Alejandra Valdés, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, explicó que la actividad se enmarca en una programación que siempre busca potenciar la identidad local a través de experiencias significativas y espacios de encuentro para la

comunidad, donde el mismo público tiene la posibilidad de ser protagonista.

“Los hábitos de lectura son más fuertes cuando se cimentan en lo local, en lo cercano, en los espacios que una comunidad reconoce como propios y comparte. Estamos celebrando los 30 años del Centro Lector y creemos que la maratón de cuentacuentos es un reflejo de ese propósito de atraer y cautivar a los lectores mediantes instancias de participación y disfrute junto a otros”, comentó.

Coordenadas de la actividad

Fecha: Jueves 23 de abril

Jueves 23 de abril Horario: 10:00 a 20:00 horas

10:00 a 20:00 horas Lugar: Centro Lector, Lo Barnechea 1174

Centro Lector, Lo Barnechea 1174 Entrada: Gratuita

La jornada se presenta como una alternativa cultural abierta para celebrar el libro desde la oralidad, promoviendo la lectura y el encuentro comunitario en el corazón de la comuna.