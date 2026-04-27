Catad’Or presenta la Guía Alistair Cooper con feria que reúne lo mejor del vino chileno

Chile se ha consolidado como uno de los actores más consistentes y, al mismo tiempo, más interesantes del mapa vitivinícola global. Su geografía —mar, cordillera y una diversidad climática excepcional— ha permitido desarrollar vinos de alta calidad, pero también avanzar hacia algo más complejo: una identidad marcada por el origen. Hoy, desde valles tradicionales como Maipo o Colchagua hasta zonas emergentes más frías o australes, el vino chileno no solo destaca por su precisión técnica, sino por su carácter, diversidad y sentido de lugar.

En ese contexto, la visita de Alistair Cooper —uno de los pocos profesionales en el mundo que ostenta el título de Master of Wine— no es un dato menor. Su trabajo, centrado en la evaluación, comunicación y selección de vinos a nivel global, ha contribuido a instalar una mirada que conecta calidad, origen y estilo con un lenguaje accesible, pero riguroso. Su presencia en Chile se enmarca en una escena local que hoy busca precisamente eso: mayor profundidad, relato y vínculo con el territorio.

Esa mirada es la que articula la nueva edición de la Feria de Vinos de la Guía Alistair Cooper MW by Catad’Or World Wine Awards, que se realizará el próximo 29 de abril a las 18:30 horas en Hotel Cumbres Lastarria. Más que una degustación, el encuentro propone una forma distinta de acercarse al vino: no solo probar, sino también comprender.

La feria reunirá a productores y etiquetas destacadas en la guía, ofreciendo la posibilidad de degustar una selección curada bajo estándares internacionales, pero también de conocer —directamente de sus creadores— las historias, decisiones y territorios que hay detrás de cada vino. En ese cruce entre experiencia y contenido está uno de sus principales valores: permitir que el público entienda por qué un vino destaca más allá de su calidad técnica.

En un escenario donde los consumidores buscan experiencias cada vez más auténticas y memorables, este tipo de instancias cobra especial relevancia. No se trata solo de acceder a buenos vinos, sino de hacerlo con contexto: conversar con productores, contrastar miradas y sumar la perspectiva de un Master of Wine sobre lo que hace relevante a una etiqueta hoy.

Con más de 31 años de trayectoria, Catad’Or se ha consolidado como una de las plataformas de evaluación de vinos y espirituosos más reputadas de América Latina. A través de iniciativas como el Catad’Or World Wine & Spirits Awards y esta guía junto a Cooper, ha contribuido a posicionar el vino chileno y latinoamericano en circuitos internacionales, aportando criterios técnicos y visibilidad.

La Feria de Vinos de la Guía Alistair Cooper MW by Catad’Or se presenta así como una oportunidad poco frecuente: un espacio para descubrir vinos con criterio, entender el trabajo que hay detrás de ellos y conectar con una industria que hoy, más que nunca, busca expresar identidad.

Datos del evento

Fecha: 29 de abril

Hora: 18:30 horas

Lugar: Hotel Cumbres Lastarria, Santiago

Entradas: https://www.passline.com/eventos/feria-catador-alistair-cooper-mw-by-catad-or

Valor preventa: $20.000 (válido hasta el 05 de abril)