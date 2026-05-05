“Esto no es un estudio, es una mesa”: Nos Bebemos, la propuesta radial de Daniel Greve

Sentarse a la mesa es uno de los gestos más antiguos y universales de la vida humana. Mucho antes de que existieran los restaurantes o incluso las ciudades, las comunidades se reunían en torno al fuego para alimentarse, pero también para hablar, transmitir historias y construir vínculos. Ese ritual ha atravesado culturas, generaciones y geografías, transformándose, pero sin perder su esencia.

Hoy, la mesa sigue siendo ese espacio donde lo cotidiano adquiere sentido, donde no se trata solo de comer, sino de encontrarse. Es ahí donde las familias se reúnen, donde los amigos celebran, donde se recuerdan sabores que conectan con la infancia o se descubren otros que abren nuevas conversaciones. En torno a la mesa se cruzan experiencias, memorias y miradas, en un acto que va mucho más allá de lo alimentario.

En un escenario donde los contenidos avanzan rápido y muchas veces en solitario, Nos Bebemos propone algo distinto: volver a sentarse a la mesa. El nuevo programa de Radio Rock & Pop Chile, conducido por Daniel Greve, cruza gastronomía, música y cultura desde un formato que privilegia la conversación por sobre la receta.

“Queremos sacar la radio del estudio y llevarla a espacios donde la gente realmente se encuentra: una mesa, un bar, una terraza”, explica Greve. Y esa idea no es solo una declaración de intenciones: el programa se graba cada semana en distintos restaurantes, bares y hoteles de Santiago, desplazando la radio hacia un territorio más natural para el encuentro.

Volver a la mesa

Lejos del estudio tradicional, el programa se construye desde una mesa compartida. En cada capítulo, dos invitados —provenientes de mundos tan diversos como el arte, el deporte, el periodismo o el emprendimiento— se reúnen a conversar acompañados de una copa de vino chileno.

“Esto no es un estudio de grabación, tampoco es un estudio de radio. En el fondo, estamos siempre en una mesa conversando con los invitados”, dice Greve, sintetizando el espíritu del proyecto.

Más que entrevistas formales, lo que ocurre es un cruce de historias. La gastronomía aparece como hilo conductor, pero también como excusa para hablar de memoria, identidad y experiencia.

La apuesta de Nos Bebemos dialoga con una inquietud que el propio Greve ha trabajado en proyectos anteriores: desplazar el foco desde la cocina hacia lo que ocurre después.

“Antes veías al cocinero preparando un plato y el programa terminaba ahí. Nadie se sentaba a disfrutarlo, nadie comentaba nada”, reflexiona. En ese sentido, el programa se instala como una respuesta a esos formatos, poniendo en el centro el momento en que la comida se comparte.

Así, aunque no todos los invitados provienen del mundo gastronómico, la conversación inevitablemente deriva hacia los sabores que marcan la vida: la infancia, los viajes, los descubrimientos.

“Siempre apelamos a la nostalgia gastronómica: sabores que te recuerdan a tu infancia, a tu juventud o a los viajes”, agrega.

Una conversación cercana

Con más de 25 años de trayectoria en el periodismo gastronómico y un reconocimiento que trasciende Chile, Greve construye aquí un espacio donde la cocina deja de ser un tema especializado para transformarse en un lenguaje común.

El programa también responde a una evolución en la forma de hacer radio: más abierta, más móvil, más conectada con otros formatos y audiencias. Pero, sobre todo, más cercana.

“La idea es salir de la conversación típica y llevarla a un lugar más cercano, más emocional”, afirma.

En ese gesto —simple en apariencia— está la clave de Nos Bebemos: recuperar la mesa como un espacio donde no solo se come o se bebe, sino donde las historias se cruzan y la conversación, finalmente, encuentra su tiempo

Emitido todos los jueves entre las 20:00 y 21:00 horas en la 94.1 FM, Nos Bebemos también se despliega en plataformas digitales, con cápsulas diarias y capítulos completos en YouTube. Un formato multiplataforma que amplía su alcance, pero que mantiene un mismo eje: la conversación sin apuro.