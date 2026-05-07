Museo Fonck abre muestra gratuita sobre Rapa Nui con enfoque en patrimonio y cultura

Una nueva iniciativa cultural busca acercar al público a la riqueza histórica y patrimonial de Rapa Nui. El Museo Fonck presentará una exposición gráfica gratuita centrada en la cultura de la isla, en un formato abierto que invita a la comunidad a interactuar con el contenido en el espacio público.

Exposición abierta para acercar la cultura Rapa Nui

La actividad se realizará el viernes 8 de mayo, entre las 10:00 y las 13:00 horas, en el atrio del Museo Fonck, ubicado en Viña del Mar.

Se trata de una exposición gráfica en el entorno que reúne fotografías y textos informativos sobre distintos aspectos de Rapa Nui, con el objetivo de difundir su historia, territorio, biodiversidad y tradiciones.

La muestra es gratuita y abierta a toda la comunidad, y no requiere inscripción previa. Al desarrollarse en el frontis del recinto, no contempla el ingreso a las salas de exhibición, lo que facilita el acceso espontáneo de los visitantes.

Esta iniciativa cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

Rapa Nui: patrimonio vivo en medio del Pacífico

Ubicada en medio del océano Pacífico, Rapa Nui es uno de los territorios más aislados del mundo y, al mismo tiempo, uno de los más ricos en patrimonio cultural.

Reconocida internacionalmente por sus moái —las monumentales esculturas de piedra—, la isla también alberga una compleja historia vinculada a la navegación polinesia, la organización social ancestral y un profundo vínculo espiritual con la naturaleza.

Su cultura ha sido transmitida por generaciones a través de tradiciones orales, ceremonias y prácticas que siguen vigentes, consolidando una identidad única dentro del territorio chileno.

Tradiciones, biodiversidad y territorio

Más allá de sus icónicas esculturas, Rapa Nui destaca por su biodiversidad y su entorno natural, donde confluyen ecosistemas marinos y terrestres de gran valor.

La relación entre sus habitantes y el territorio ha sido clave en la preservación de su patrimonio, integrando elementos culturales y naturales en una visión de equilibrio y respeto.

En ese sentido, la exposición busca ofrecer una mirada integral de la isla, abordando no solo su historia, sino también su presente y los desafíos asociados a la conservación de su identidad.

Cultura en el espacio público

La propuesta del Museo Fonck se enmarca en una estrategia que busca ampliar el acceso a la cultura mediante intervenciones en espacios abiertos, acercando contenidos patrimoniales a públicos diversos.

Este tipo de iniciativas refuerza el rol de los espacios culturales como agentes activos en la difusión del conocimiento y la puesta en valor del patrimonio.

La exposición se presenta como una oportunidad para quienes deseen aproximarse a la cultura de Rapa Nui sin salir de la Región de Valparaíso, en una instancia breve pero informativa.

Con acceso libre y sin inscripción, la invitación es a recorrer el frontis del museo y conocer, a través de imágenes y textos, algunos de los elementos que han hecho de la isla uno de los territorios más emblemáticos del Pacífico.