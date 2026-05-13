Vendimia Lastarria debutará en el GAM con más de 50 viñas y tres días de fiesta del vino
Más de 50 viñas de ocho valles vitivinícolas llegarán entre el 15 y el 17 de mayo a la Explanada del Centro Cultural GAM para dar vida a Vendimia Lastarria, una experiencia urbana que combinará degustaciones, gastronomía, música y actividades culturales en pleno centro de Santiago.
La cultura del vino chileno se tomará por primera vez la Explanada del Centro Cultural GAM con la llegada de Vendimia Lastarria, una nueva fiesta urbana que reunirá a más de 50 viñas de ocho valles vitivinícolas del país entre el 15 y el 17 de mayo de 2026. Bajo la consigna “Urbana, justa y necesaria”, el evento combinará degustaciones, gastronomía, música y experiencias interactivas en pleno corazón de Santiago.
La primera edición de Vendimia Lastarria contará con cuatro espacios temáticos pensados para acercar al público a distintas dimensiones de la cultura vitivinícola nacional. En el Área Gastronómica habrá degustaciones de vinos premium, cervezas artesanales, maridajes y productos para llevar. A ello se sumará un Área Interactiva con exposiciones sobre la industria del vino, conversatorios con expertos y presentaciones de enólogos.
El encuentro también incluirá un Área de Emprendimiento, con artesanía, diseño regional, charcutería y accesorios vinculados al mundo del vino, además de un Área Escénica con programación musical y artística para toda la familia. Entre las actividades destacan los DJ sets de “Vinos & Vinilos, maridaje musical”, a cargo de Void y The Loft, dirigidos por el artista Patricio Salinas, además de presentaciones de jazz y música contemporánea lideradas por el maestro Cristian Gálvez.
En paralelo, se desarrollarán conversatorios como “Realidad de la Industria del Vino Chileno hoy” y “Ciudades y Universidades por el Comercio Justo como agentes de cambio”, que tendrán lugar en Casa O de Lastarria y reunirán a representantes del mundo académico y empresarial. Estas actividades contarán con cupos limitados.
La iniciativa, respaldada por organizaciones como Comercio Justo, la Universidad Católica del Maule y el Museo de Cauquenes, busca posicionarse como una experiencia que conecte los sabores, sonidos y expresiones culturales de Chile en el centro de la capital. Entradas disponibles en vendimialastarria.cl.