El primer museo paranormal de Sudamérica abrió en Santiago y exhibe una réplica de Anabelle

En pleno Barrio Brasil abrió sus puertas el Museo Demonológico Tenebris, el primer museo paranormal de Sudamérica, una propuesta dedicada al terror, la magia negra y los fenómenos sobrenaturales. El espacio reúne más de 300 objetos considerados “malditos”, además de reliquias vinculadas a historias de posesiones y actividad paranormal.

Ubicado en una casona de Huérfanos 2260, el recorrido se extiende por un subsuelo de 200 metros cuadrados y contempla distintas salas temáticas. Entre ellas destaca la sala Warren, inspirada en Ed y Lorraine Warren, reconocidos investigadores de fenómenos paranormales cuyos casos dieron origen a la saga cinematográfica El Conjuro y sus spinoffs.

El museo también cuenta con una sala Halloween, ambientada en la popular celebración de terror, y otra dedicada a exhibiciones de animatronics.

La experiencia ofrece dos modalidades de visita. La versión diurna funciona entre las 14:00 y las 18:00 horas, con entradas a $10 mil por persona. En tanto, el tour nocturno tiene un valor de $15 mil e incluye un recorrido de una hora y media junto a un “Cóctel maldito” al cierre de la actividad.

Durante el recorrido, los asistentes interactúan con anfitriones “no amigables” y participan en sesiones de medición de campo y psicofonías de exploración paranormal, es decir, registros de voces de origen inexplicable captadas en dispositivos de grabación.

El museo prohíbe grabar videos durante la experiencia y solo permite tomar fotografías al finalizar el tour.

Uno de los principales atractivos es una reliquia vinculada a la muñeca Anabelle, personaje que inspiró la popular película de terror. Según el recinto, la réplica permaneció encerrada durante 30 días junto a la muñeca original, obteniendo así un certificado de autenticidad.