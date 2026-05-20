El primer museo paranormal de Sudamérica abrió en Santiago y exhibe una réplica de Anabelle
Con más de 300 objetos “malditos”, el Museo Demonológico Tenebris abrió en Barrio Brasil como el primer museo paranormal de Sudamérica. El recorrido incluye experiencias paranormales, salas inspiradas en El Conjuro y una réplica certificada de la muñeca Anabelle.
En pleno Barrio Brasil abrió sus puertas el Museo Demonológico Tenebris, el primer museo paranormal de Sudamérica, una propuesta dedicada al terror, la magia negra y los fenómenos sobrenaturales. El espacio reúne más de 300 objetos considerados “malditos”, además de reliquias vinculadas a historias de posesiones y actividad paranormal.
Ubicado en una casona de Huérfanos 2260, el recorrido se extiende por un subsuelo de 200 metros cuadrados y contempla distintas salas temáticas. Entre ellas destaca la sala Warren, inspirada en Ed y Lorraine Warren, reconocidos investigadores de fenómenos paranormales cuyos casos dieron origen a la saga cinematográfica El Conjuro y sus spinoffs.
El museo también cuenta con una sala Halloween, ambientada en la popular celebración de terror, y otra dedicada a exhibiciones de animatronics.
La experiencia ofrece dos modalidades de visita. La versión diurna funciona entre las 14:00 y las 18:00 horas, con entradas a $10 mil por persona. En tanto, el tour nocturno tiene un valor de $15 mil e incluye un recorrido de una hora y media junto a un “Cóctel maldito” al cierre de la actividad.
Durante el recorrido, los asistentes interactúan con anfitriones “no amigables” y participan en sesiones de medición de campo y psicofonías de exploración paranormal, es decir, registros de voces de origen inexplicable captadas en dispositivos de grabación.
El museo prohíbe grabar videos durante la experiencia y solo permite tomar fotografías al finalizar el tour.
Uno de los principales atractivos es una reliquia vinculada a la muñeca Anabelle, personaje que inspiró la popular película de terror. Según el recinto, la réplica permaneció encerrada durante 30 días junto a la muñeca original, obteniendo así un certificado de autenticidad.