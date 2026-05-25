Chueca Bar se despide con una última fiesta para celebrar su legado en la escena queer chilena

Chueca Bar anuncia el cierre de una etapa que marcó a la escena lésbica y disidente en Santiago. Tras años funcionando como un espacio de encuentro, visibilidad y celebración para la comunidad LGBTQ+, el emblemático recinto despedirá este ciclo con una gran fiesta abierta al público.

La celebración se realizará el próximo viernes 29 de mayo, desde las 22:00 horas, en Sala Metrónomo, en pleno barrio Bellavista. El evento busca convertirse en una instancia de memoria, comunidad y reencuentro para quienes hicieron de Chueca un lugar significativo dentro de la vida nocturna y cultural capitalina.

Desde la organización explican que la actividad también tiene como propósito colaborar con los costos asociados al cierre de esta etapa, especialmente en apoyo al equipo humano que formó parte del proyecto durante estos años. En ese contexto, aseguran que buscan enfrentar este proceso de forma alineada con los principios que guiaron al bar desde sus inicios: respeto, cuidado y responsabilidad.