Feria Bocas Moradas celebra 10 años con inédita “Venta de Bodega” antes del Día del Padre

Feria Bocas Moradas cumple 10 años impulsando el vino de autor en Chile y lo celebrará con un nuevo formato: una “Venta de Bodega” que se realizará por primera vez en Mallplaza Los Dominicos, durante la antesala del Día del Padre.

Tras una década de trayectoria, Feria Bocas Moradas prepara una versión distinta a sus encuentros tradicionales. El próximo viernes 13 y sábado 14 de junio, la feria llegará a Mallplaza Los Dominicos con una edición más pequeña, cercana y centrada exclusivamente en el vino.

El formato “Venta de Bodega” reunirá a 25 viñas de autor, con el objetivo de acercar al público a pequeños productores y proyectos independientes de distintos valles del país.

Degustar, comprar y conversar con productores

A diferencia de otras ediciones, esta versión no contará con mercadito ni otras categorías. El foco estará puesto en la degustación, la compra directa y la posibilidad de conversar con quienes están detrás de cada botella.

La propuesta busca destacar etiquetas de autor, ofertas especiales y una experiencia más íntima para quienes quieran conocer nuevas viñas o preparar su cava.

Panorama previo al Día del Padre

La fecha coincide con la antesala del Día del Padre, por lo que la feria también se plantea como una alternativa para encontrar regalos ligados al mundo del vino.

Además, habrá tickets “Pack para 2” con precio especial para quienes quieran asistir acompañados.

Con esta nueva edición, Bocas Moradas continúa celebrando sus 10 años de historia, explorando nuevos formatos para acercar el vino de autor a más personas.

La Feria Bocas Moradas “Venta de Bodega” se realizará el viernes 13 y sábado 14 de junio en Mallplaza Los Dominicos.