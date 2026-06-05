Köttbullar: las albóndigas suecas que conquistaron el mundo

Las Köttbullar son probablemente uno de los platos más reconocibles de Suecia en el mundo. Su fama se debe a una combinación de tradición, identidad nacional y difusión internacional.

Estas albóndigas forman parte de la cocina doméstica sueca desde hace siglos. Más que un plato de restaurante, representan la comida familiar, las reuniones y el concepto sueco de hogar y confort. Son parte de los lmuerzos familiares de domingo, las celebraciones tradicionales, las mesas navideñas y los comedores escolares y cafeterías.

La receta tradicional suele combinar carne de vacuno, carne de cerdo, cebolla picada muy fina, pan rallado, leche o crema, huevo, sal y pimienta. La mezcla se amasa, se forman pequeñas bolitas y luego se doran en mantequilla.

Pero lo que las distingue de otras albóndigas europeas es su acompañamiento clásico:; puré de papas, salsa cremosa de carne (gravy), pepinillos encurtidos y la tradicional mermelada de arándano rojo silvestre llamada Lingonberry jam. La combinación puede parecer extraña para quienes no la conocen, porque mezcla sabores salados y dulces, pero justamente ese contraste es una de las características más típicas de la gastronomía sueca.

Degustaciones por el Día Nacional de Suecia

Durante décadas, las köttbullar permanecieron como una tradición doméstica. Sin embargo, a partir de los años 80 comenzaron a cruzar fronteras gracias a IKEA, que incorporó la receta en los restaurantes de sus tiendas alrededor del mundo.

Por eso este sábado 6 de junio, los restaurantes de IKEA Parque Arauco y Plaza Oeste invitan a celebrar el Día Nacional de Suecia con degustaciones de sus tradicionales albóndigas suecas.

Además, al visitar sus tiendas se podrá conocer otros sabores nórdicos que ya se han convertido en favoritos de muchos chilenos, como el helado del Bistró a $490, los hot dogs, los rollitos de canela y la tradicional torta sueca de almendras y chocolate Daim, que se han ido ganando un espacio propio dentro de la experiencia de la marca. A ellos se suman preparaciones del restaurante que combinan la inspiración nórdica con alternativas pensadas para el gusto local.

Más allá de los muebles y la decoración, la celebración busca acercar a los visitantes a una parte de la cultura sueca a través de sus sabores más tradicionales, en una experiencia que combina gastronomía, historia y costumbres nórdicas.