“Viva Frida Kahlo”: la muestra inmersiva que invita a recorrer la vida de la artista mexicana

A partir del 29 de mayo, el histórico Club de la Unión se transformará en un gran escenario multisensorial para recibir “Viva Frida Kahlo”, una experiencia inmersiva 360° que invita a recorrer la vida, la obra y el universo creativo de una de las artistas más influyentes del siglo XX.

Frida Kahlo trascendió los límites de la pintura para convertirse en un ícono cultural reconocido en todo el mundo. Sus autorretratos, símbolos, raíces y experiencias personales siguen inspirando a nuevas generaciones. Ahora, su legado aterriza en Santiago a través de una propuesta que busca acercar al público a su historia desde una perspectiva completamente envolvente.

Creada por el reconocido colectivo artístico suizo PROJEKTIL, en colaboración con Immersive Art Ltd. y Fever, la plataforma tecnológica líder en descubrimiento de cultura y entretenimiento en vivo, la muestra llega por primera vez a Latinoamérica tras presentarse con éxito en ciudades como Zúrich, Bruselas, Berlín y Viena.

La experiencia abrirá sus puertas el próximo 29 de mayo en el Club de la Unión y contará con entradas disponibles a través de la plataforma Fever, con valores desde los CLP $11.100.

A diferencia de una exposición tradicional, “Viva Frida Kahlo” propone una inmersión total en el universo de la artista mexicana. Durante el recorrido, paredes, columnas y techos se convierten en enormes superficies de proyección donde imágenes, luces, música original y una narración en primera persona reconstruyen distintos momentos de su vida y obra.

La propuesta no busca presentar una biografía cronológica, sino sumergir a los visitantes en el mundo emocional y simbólico de Kahlo. Temas como la identidad, el amor, el dolor, la enfermedad, la muerte y la creatividad emergen a través de una puesta en escena que combina arte y tecnología para generar una experiencia profundamente sensorial.

Con su estreno en Santiago, la capital chilena se incorpora al circuito internacional de grandes experiencias inmersivas, acercando al público una nueva forma de conectar con el legado de Frida Kahlo desde una mirada contemporánea.

Fecha: Desde el 29 de mayo de 2026.

Lugar: Club de la Unión, Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 1091, Santiago.

Entradas: Disponibles a través de la plataforma Fever.

Precios: Desde los CLP $11.100.

Accesibilidad: Recinto habilitado para personas usuarias de silla de ruedas.

Edad: Apta para todas las edades. La experiencia incluye referencias a temas sensibles como la muerte y la enfermedad, por lo que se recomienda discreción al asistir con menores de seis años.