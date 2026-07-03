Sabor de Perú: dos días para disfrutar de la mejor gastronomía, música y cultura peruana en Santiago

Perú se ha consolidado como uno de los grandes destinos gastronómicos del mundo. Su cocina, reconocida por combinar tradición, biodiversidad e innovación, atrae cada año a miles de viajeros que cruzan fronteras para recorrer sus mercados, restaurantes y festivales culinarios. Este invierno, esa experiencia llegará a Santiago con la segunda edición del Festival Gastronómico Internacional Sabor de Perú, un evento que durante este 4 y 5 de julio reunirá lo mejor de su gastronomía, música, danza y tradiciones en un solo lugar.

Tras una exitosa primera edición en 2025, organizada por la Corporación Ají Seco y que reunió a más de 16 mil asistentes, este año el festival proyecta superar las 20 mil visitas y ampliar su propuesta con más de 35 expositores gastronómicos y culturales. Además, contará con la participación de representaciones oficiales y embajadas de cerca de 70 países, entre ellos Argentina, Filipinas y México.

“Queremos invitar a todas las familias, amantes de la gastronomía y personas que disfrutan descubrir nuevas experiencias a ser parte de esta gran celebración. Sabor de Perú es mucho más que un festival; es un espacio para compartir, conocer nuevas culturas y disfrutar de dos días llenos de sabores, música, tradiciones y entretención para todas las edades. Nuestro propósito es que cada visitante viva una experiencia inolvidable y se sienta parte de esta gran fiesta que une a Perú y Chile a través de la cultura y la gastronomía”, señalan Flor Contreras y Edilberto Pérez Vargas, CEO de Corporación Ají Seco y organizadores del Festival Sabor de Perú.

Música, figuras televisivas y grandes invitados

Esta segunda versión contará con una destacada parrilla artística encabezada por Leo Rey, Karla Melo, Gran Orquesta Latinos y Marisol y La Magia del Norte, quienes serán los encargados de poner ritmo a ambas jornadas. Además, la animadora Tonka Tomicic participará como conductora de la elección de Miss Sabor de Perú 2026, una de las actividades más esperadas del encuentro.

La presencia de estas figuras busca consolidar a Sabor de Perú como una experiencia integral que reúne gastronomía, cultura y espectáculos en vivo, posicionándose como uno de los principales panoramas familiares del invierno en Santiago.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán recorrer una amplia oferta gastronómica preparada por restaurantes de Perú y Chile, además de participar en una variada programación cultural.

Uno de los momentos más esperados será la exhibición del chicharrón peruano de 30 metros de longitud, considerado por la organización como el más grande del mundo, que se realizará el sábado 4 de julio desde las 12:00 horas, coincidiendo con la apertura del recinto. Las primeras personas en ingresar recibirán una porción de esta preparación junto a un pisco sour de cortesía.

La programación también contempla:

Masterclass gastronómicas.

Concurso de Marinera.

Concurso de Caporales.

Elección de Miss Sabor de Perú 2026.

Presentaciones folclóricas.

Música criolla.

Degustaciones.

Zona familiar.

Feria de artesanía y emprendimientos.

Activaciones de marcas.

Shows en vivo.

Pensado para todas las edades, el festival contará con espacios especialmente diseñados para familias, permitiendo que niños, jóvenes y adultos disfruten de una experiencia cultural y gastronómica. Además, los menores de 12 años tendrán entrada liberada.

Las entradas tienen un valor de $8.000 y están disponibles a través de Ticketmaster y en las boleterías el día del evento. La programación completa, horarios y novedades pueden consultarse en la cuenta de Instagram @elajiseco.cl bajo el hashtag #SabordePeru2026.

Consolidado como uno de los principales encuentros dedicados a la cultura peruana en Chile, el evento busca seguir estrechando los lazos entre ambos países a través de una propuesta que combina gastronomía, música, arte, emprendimiento y tradiciones, ofreciendo un panorama pensado para toda la familia.

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