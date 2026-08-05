Yoga, mindfulness y meditación marcarán el regreso de ExpoYoga a Chile

Tras una nueva edición, ExpoYoga regresará a Chile con una programación orientada al bienestar integral y al autocuidado. El evento reunirá a instructores nacionales e internacionales, además de talleres, experiencias y una feria especializada que buscará acercar distintas prácticas vinculadas al equilibrio entre cuerpo, mente y emociones.

ExpoYoga volverá a reunir a especialistas y público en torno al bienestar

El Centro Cultural Estación Mapocho será nuevamente el escenario de ExpoYoga, encuentro dedicado al bienestar y al estilo de vida consciente, que se desarrollará los días 17 y 18 de octubre de 2026.

Durante las dos jornadas, el evento ofrecerá una programación que incluirá clases de yoga adaptadas a distintos niveles de experiencia, sesiones de meditación, sound healing, biodanza, mindfulness y talleres enfocados en herbolaria y alimentación consciente.

Entre los primeros invitados confirmados figuran Paramsahej Singh, Antonella Orsini y Yoga Woman, a quienes se sumarán nuevos exponentes nacionales e internacionales durante las próximas semanas.

Una programación enfocada en el autocuidado

La propuesta contempla actividades orientadas tanto a personas que ya practican yoga como a quienes buscan acercarse por primera vez a disciplinas relacionadas con el bienestar físico y emocional.

Junto con las clases y talleres, ExpoYoga incorporará espacios destinados a explorar herramientas de autocuidado que puedan integrarse a la vida cotidiana, promoviendo prácticas vinculadas a la conexión entre cuerpo, mente y emociones.

Feria wellness reunirá emprendimientos y alternativas sustentables

En paralelo a las actividades formativas, el encuentro contará con una feria comercial donde participarán emprendimientos y marcas ligadas al ecosistema wellness.

La muestra reunirá productos e insumos para la práctica del yoga, cosmética natural, alternativas sustentables, terapias complementarias y propuestas de turismo de bienestar, ampliando la oferta para quienes buscan conocer iniciativas relacionadas con este ámbito.

Habrá actividades gratuitas para niños y niñas

Uno de los énfasis de esta edición estará puesto en la participación familiar. Por ello, los niños y niñas podrán ingresar gratuitamente y acceder a una programación especialmente diseñada para ellos, con talleres participativos enfocados en el aprendizaje y la conexión en comunidad.

Con esta nueva versión, ExpoYoga busca consolidarse como un espacio abierto e inclusivo para quienes practican disciplinas vinculadas al bienestar, así como para quienes desean conocer nuevas alternativas relacionadas con el autocuidado y el estilo de vida consciente.