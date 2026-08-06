Día del Niño 2026: tres panoramas en Santiago para celebrar en familia este fin de semana

El Día del Niño se celebra este domingo 9 de agosto y Santiago se prepara con una variada cartelera de actividades para disfrutar en familia. Museos, espacios al aire libre y atracciones turísticas han organizado promociones y experiencias especiales que buscan transformar el fin de semana en una oportunidad para jugar, aprender, descubrir y recorrer la ciudad.

Desde subir al cerro San Cristóbal en teleférico y funicular hasta encontrarse con automóviles que marcaron la historia mundial o descubrir cómo trabajan los bomberos a través de juegos y talleres, estas son algunas alternativas para tener en cuenta.

Cerro San Cristóbal: teleférico, funicular y aventura con promoción 2x1

Una jornada completa recorriendo uno de los principales pulmones verdes de Santiago es la propuesta de Turistik para celebrar el Mes del Niño.

Durante todo agosto estará disponible una promoción 2x1 para su Full Pass, boleto que permite combinar diferentes medios de transporte y atracciones del Parque Metropolitano pagando $16.900 por dos personas.

La alternativa puede resultar especialmente atractiva para quienes quieren pasar varias horas en el cerro San Cristóbal sin tener que organizar cada actividad por separado.

El pase contempla viajes ilimitados durante la jornada en el Teleférico de Santiago —incluyendo sus dos líneas—, el tradicional Funicular y los Buses Panorámicos que permiten desplazarse entre diferentes sectores del parque.

La experiencia se complementa con acceso ilimitado a Parque Aventura Kids y a la cancha de Mini Golf, además de Parque Aventura Outdoor durante los fines de semana.

Así, una familia puede diseñar su propio recorrido: comenzar subiendo en funicular, caminar por algunos sectores del cerro, contemplar Santiago desde las alturas, trasladarse en teleférico y terminar la jornada con juegos y actividades de aventura.

La promoción estará disponible durante todo agosto, tanto mediante compra online como en puntos de venta presenciales.

Además, quienes compren el Full Pass podrán inscribir a niños de hasta 12 años en un sorteo organizado durante el Mes del Niño, que contempla diferentes premios tecnológicos.

Museo Jedimar: autos históricos y entrada gratuita para menores de 16 años

Para los niños fascinados por los autos —y también para padres y abuelos aficionados al mundo motor— otra alternativa estará en Estación Central.

El Museo Jedimar celebrará el Día del Niño este domingo 9 de agosto ofreciendo entrada gratuita a todos los menores de 16 años.

El lugar permite realizar un verdadero recorrido por la evolución del automóvil a través de una colección que reúne más de un centenar de vehículos.

Entre sus piezas destacadas se encuentra un Thunderbird de 1956, modelo asociado a estrellas de Hollywood de aquella época; un Ford GT40 con su reconocible estética de competición, modelo que hizo historia en las 24 Horas de Le Mans; y un Renault de 1908 considerado el vehículo motorizado más antiguo todavía en funcionamiento en Chile.

La colección incluye automóviles de fabricantes que han marcado distintas épocas de la industria, con ejemplares de Aston Martin, Bugatti, Bentley, Porsche, Jaguar, Studebaker y Ferrari, entre otros.

Una de las particularidades del museo es que buena parte de estos vehículos no permanece simplemente detenida detrás de una vitrina. Aproximadamente el 70% de la colección ha sido restaurada y es mantenida operativa gracias al trabajo de un equipo especializado.

El recorrido tampoco se limita a los automóviles: el espacio cuenta además con motocicletas antiguas, aviones y embarcaciones.

Otro atractivo es el edificio que alberga la colección. El museo funciona en las instalaciones de una antigua refinería de azúcar que dejó de operar durante la primera mitad del siglo XX, entregando un particular escenario industrial para conocer estas piezas.

Una previa para fanáticos de los autos a escala

La celebración comenzará el sábado 8 de agosto con la primera Expo Coleccionables Jedimar, encuentro gratuito pensado especialmente para aficionados a los vehículos en miniatura.

Durante la jornada habrá exhibición y venta de piezas coleccionables, además de food trucks y espacios para compartir esta afición en familia.

De esta manera, quienes sean especialmente fanáticos del mundo motor tendrán dos jornadas consecutivas para visitar el lugar: el sábado dedicado a los coleccionables y el domingo con el beneficio de entrada liberada para los menores de 16 años.

Museo de Bomberos: cuentacuentos, juegos y encuentros con voluntarios

¿En qué consiste realmente el trabajo de un bombero? ¿Qué historias esconden los objetos utilizados durante décadas para enfrentar emergencias?

El Museo de Bomberos de Santiago (MuBo) propone responder estas preguntas mediante actividades especialmente diseñadas para acercar su patrimonio a los niños.

El museo concentrará su principal celebración este sábado 8 de agosto, entre las 10:00 y las 18:00 horas, con una programación que busca transformar la visita en una experiencia interactiva.

Durante la jornada, voluntarias y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago acompañarán a los visitantes por diferentes espacios del museo, compartiendo experiencias y respondiendo preguntas. También habrá trivias relacionadas con la historia y el trabajo de Bomberos.

A las 12:00 horas se realizará una sesión de cuentacuentos encabezada por Begoña Maldonado, mientras que a las 13:00 horas será el turno de Claxon, el rinoceronte bombero, quien protagonizará una actividad destinada a enseñar conceptos de autocuidado y prevención.

La programación continuará a las 16:00 horas con un taller de creación de chapitas.

Buscar pistas y encontrar un objeto escondido

Las celebraciones del MuBo no terminarán después del Día del Niño.

Durante los sábados de agosto estará disponible “El objeto olvidado”, experiencia que convierte la visita al museo en una pequeña búsqueda de pistas.

Al ingresar, las familias recibirán un fanzine que deberán utilizar durante el recorrido para resolver indicios repartidos por las salas hasta identificar una pieza histórica escondida. Quienes completen el desafío podrán obtener una sorpresa.

Además, durante estas jornadas los niños que visiten el museo recibirán un carrito de cartón armable para llevar a casa.

La programación especial finalizará el sábado 29 de agosto con una jornada de entrada gratuita que incluirá, al mediodía, una presentación del colectivo Musidanza.

El Museo de Bomberos se encuentra en Santo Domingo 978, a pasos del metro Plaza de Armas, y funciona de martes a sábado entre las 10:00 y las 18:00 horas. Su entrada general cuesta $3.000, mientras que estudiantes pagan $1.000 y los menores de siete años y adultos mayores cuentan con acceso gratuito permanente.

Un Día del Niño para redescubrir Santiago

Celebrar el Día del Niño no necesariamente significa organizar un gran viaje o alejarse de la ciudad. También puede convertirse en una excusa para mirar Santiago desde otra perspectiva.

Subir en teleférico y contemplar la capital desde el cerro San Cristóbal, descubrir cómo eran los automóviles hace más de cien años o seguir pistas entre carros, uniformes y objetos históricos de Bomberos son experiencias muy diferentes, pero comparten una misma idea: transformar el aprendizaje y el patrimonio en entretención.

Y como varias de estas iniciativas continuarán después del domingo 9 de agosto, la celebración puede extenderse durante buena parte del mes, convirtiendo agosto en una oportunidad para descubrir nuevos panoramas familiares dentro de la capital.