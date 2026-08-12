La Yein Fonda no se realizará este 2026 por “motivos de fuerza mayor”

La noticia marca una pausa para una celebración que durante casi tres décadas se convirtió en parte del calendario dieciochero de Santiago y que nació de la mano de Los Tres, mezclando rock, cueca, cumbia y música popular chilena.

“Lamentablemente, este año no podremos realizar nuestra querida Yein Fonda debido a motivos de fuerza mayor que nos impiden llevarla a cabo”, señala el comunicado difundido por la organización.

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En el mensaje, además, agradecieron a quienes esperaban la realización del evento y a quienes lo han acompañado durante sus distintas versiones. “Esperamos poder reencontrarnos y celebrar juntos nuevamente en una próxima oportunidad”, concluye el comunicado.

Hasta ahora, no se han entregado antecedentes adicionales sobre cuáles son los motivos que llevaron a suspender la versión 2026.

La Yein Fonda: una historia que comenzó en Plaza Ñuñoa

La historia de La Yein Fonda comenzó en septiembre de 1996, cuando Los Tres llevaron adelante una idea que combinaba la tradición de las ramadas chilenas con el lenguaje del rock.

El nombre nació como un juego de palabras entre “fonda” y Jane Fonda, la reconocida actriz estadounidense. La primera versión se instaló en la Plaza Ñuñoa y estaba inicialmente programada para tres jornadas, pero la respuesta del público hizo que finalmente se extendiera a cinco días.

La propuesta era inusual para la época: una fonda encabezada por una banda de rock, pero profundamente conectada con la música tradicional chilena.

El proyecto también tenía un antecedente musical importante. En 1995, Los Tres habían grabado para MTV su recordado concierto Unplugged, en el que incorporaron al repertorio cuecas y un foxtrot de Roberto Parra, uno de los principales referentes musicales del grupo.

La influencia de Parra fue determinante para la concepción de la fonda. Álvaro Henríquez ha contado que el músico los incentivaba a organizar una ramada y que esa idea terminó tomando forma con La Yein Fonda.

Cueca, rock y música popular

La primera edición reunió a Los Tres con destacados músicos vinculados a la tradición de la cueca urbana y la música popular chilena. Entre ellos estuvieron Pepe Fuentes, Lalo Parra, Rafael “Rabanito” Berríos, Iván Cazabón, Pollito González y Ángel Parra.

Incluso Los Jaivas pasaron por el escenario durante aquella primera experiencia.

La apuesta contribuyó a acercar la cueca urbana o chilenera a nuevas generaciones y a públicos que hasta entonces no necesariamente tenían relación con ese circuito musical.

La combinación de cueca, cumbia y rock terminó convirtiéndose en una de las principales señas de identidad de La Yein Fonda.

El éxito de aquella primera edición también quedó registrado en un disco que recopiló parte de las presentaciones realizadas en 1996.

De Piter Fonda a La Yein Fonda

La historia del evento también estuvo marcada por el juego con su nombre. En 1997 se realizó como Piter Fonda, mientras que en 1998 adoptó el nombre de Henry Fonda. Posteriormente recuperó su denominación original, que terminó imponiéndose como la más reconocida.

Durante sus distintas etapas, La Yein Fonda cambió varias veces de escenario. La celebración pasó por lugares como Quinta Normal, Ciudad Empresarial, Cerro Santa Lucía y Parque O’Higgins, donde en 2013 fue presentada como fonda oficial.

También tuvo versiones fuera de Santiago y una edición virtual en 2020, durante la pandemia de Covid-19.

En 2024, el evento regresó a Ñuñoa, la comuna donde había nacido casi tres décadas antes, mientras que en 2025 se realizó en Ciudad Empresarial, consolidando su presencia dentro del circuito de celebraciones de Fiestas Patrias de la Región Metropolitana.

Una pausa después de casi 30 años

La cancelación de 2026 representa así una pausa para una de las fondas más reconocibles del país. Desde su nacimiento en 1996, La Yein Fonda no solo funcionó como un evento musical de Fiestas Patrias, sino que también se convirtió en un espacio donde la música popular chilena, la cueca y el rock compartieron escenario.

Por ahora, la organización no ha anunciado una nueva fecha ni ha adelantado dónde podría realizarse una próxima edición.

El único compromiso expresado en el comunicado es la intención de volver a encontrarse con el público: La Yein Fonda no tendrá versión 2026, pero sus organizadores esperan que la celebración pueda regresar en una próxima oportunidad.