Café, experiencias y nuevos sabores para este fin de semana

El café se ha convertido en una bebida asociada no solo al inicio de la jornada, sino también a distintos momentos de encuentro, pausa y disfrute. En ese contexto, las alternativas de preparación y las distintas formas de consumirlo han ampliado la experiencia en torno a esta bebida.

Bajo esta premisa, Nespresso llevará este fin de semana hasta Mercado Urbano Tobalaba (MUT) Vertuo World Experience, una propuesta inmersiva y gratuita que busca acercar al público a la diversidad de preparaciones que ofrece su sistema Vertuo, en el marco de su nueva campaña “Vertuo World”.

Desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de agosto, los visitantes podrán recorrer cuatro universos inspirados en distintas formas de vivir el café. Cada espacio contará con una identidad propia e invitará a explorar nuevas preparaciones, aromas y momentos de consumo.

Cuatro universos para explorar el café

A lo largo del recorrido, anfitriones especializados acompañarán a los asistentes para descubrir cómo una misma máquina puede dar vida a una amplia variedad de cafés, desde preparaciones suaves y equilibradas hasta opciones más indulgentes y creativas.

“Vertuo World Experience es una propuesta inmersiva que busca acercar al público al nuevo universo de marca de Nespresso. Inspirada en la idea de que existe un nuevo mundo en cada café, la experiencia invita a descubrir distintas formas de disfrutar esta bebida. Queremos mostrar que, con solo pulsar un botón, cada café puede convertirse en la puerta de entrada a una experiencia distinta por descubrir”, destacó Camila Líbano, brand communication & campaign manager de Nespresso.

Una degustación para cerrar el recorrido

Como cierre de la experiencia, cada persona podrá elegir las dos preparaciones que más hayan llamado su atención y disfrutarlas de manera gratuita, convirtiendo el recorrido en una degustación personalizada.

La propuesta también estará acompañada por música durante toda la jornada y contará con la participación de un DJ entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Vertuo World Experience estará abierta gratuitamente al público en MUT entre el 14 y el 16 de agosto, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas.