Rock, dinosaurios y títeres: un panorama familiar llega a los Juegos Diana

Los rugidos de los dinosaurios se mezclarán con guitarras, bajos y batería en una jornada pensada para reunir a padres, madres e hijos en torno a la música. El sábado 29 de agosto, Jack Distortion y Los Explosivos compartirán escenario con Crazysaurios, agrupación mexicana que combina ska, humor y criaturas prehistóricas en un espectáculo familiar que también incorpora títeres, baile y mucho rock.

La cita será a las 12:00 horas en Espacio Diana, donde esta particular aventura jurásica promete convertir el escenario en un territorio habitado por dinosaurios músicos. La propuesta busca que distintas generaciones puedan disfrutar juntas de un concierto que no renuncia a la energía del rock por estar dirigido a un público familiar.

“Siempre es una alegría poder juntarnos a rockandrollear con todas las familias que nos siguen. Queremos reunirnos con un fin en común: entretener a sus hijos de una manera sana y divertida, con shows dedicados cien por ciento a ellos, pero sin suavizar nada. Tendremos rock and roll, ska y metal para que vivan una experiencia que seguramente no olvidarán hasta viejitos”, cuenta Jack Distortion.

Una banda de dinosaurios que toca ska

El ingrediente más singular de la jornada llegará desde México. Crazysaurios, agrupación proveniente de Tlaxcala, se presenta como la primera banda de dinosaurios de ska del mundo y construye su historia alrededor de un particular relato: sus integrantes habrían sobrevivido al meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios porque, en ese momento, se encontraban ensayando dentro de un búnker.

Millones de años después, esos mismos dinosaurios estarán en Santiago para demostrar que el ska también puede hacer bailar a un tiranosaurio.

“Los traemos directamente desde el ombligo del mundo. ¿Sabían que el meteorito que exterminó a los dinosaurios cayó en México? Estos dinosaurios sobrevivieron porque estaban ensayando en un búnker y ahora están tocando ska para todos nosotros. ¡No se lo pueden perder!”, adelanta Jack.

Rock, títeres y una nueva banda

Para esta presentación, Jack Distortion prepara además un espectáculo renovado y a banda completa. A esta nueva etapa se incorporan Donna y Parche Explotion, dos hermanos con quienes el artista tenía pendiente compartir escenario.

“Estamos ensaye, que ensaye, para traerles un show increíble. Van a poder conocer a Donna y Parche Explotion, un par de hermanos que conozco hace años y con quienes hace mucho tiempo quería tocar. Ellos estaban en otra banda, Los Diluyentes, pero se disolvieron… y ahora están conmigo”, explica.

La música en vivo se encontrará con el universo de los títeres, uno de los elementos centrales del proyecto de Jack Distortion y que permite convertir el concierto en una experiencia que cruza rock, juego e imaginación.

“Por nuestra parte, sumamos la energía y la crudeza del rock con un patrimonio de la humanidad como son los títeres. Los títeres son magia, y la magia es importantísima para la imaginación de los peques”, sostiene.

Un panorama para distintas generaciones

Más allá de los dinosaurios y los personajes, la apuesta de Jack Distortion apunta a recuperar el carácter intergeneracional de la música. Para el artista, el rock sigue siendo una forma de construir vínculos y compartir experiencias que pasan de padres a hijos, hermanos, sobrinos y amigos.

“Somos tribu. La música acompaña la vida y eso está presente en cada casa rockera. Se traspasa de generación en generación, entre hermanos, hacia los hijos o los sobrinos. El rock es energía y eso es atemporal”, afirma.

El concierto también será una oportunidad para reencontrarse con el público después de la suspensión de las presentaciones que Jack Distortion tenía programadas para el 9 de agosto en Sala SCD Egaña y el 16 de agosto en el Teatro Caupolicán. Ambas fechas serán reagendadas, según informó el artista.

Mientras se anuncian las nuevas fechas, la invitación es a cambiar por unas horas la rutina familiar por una experiencia donde los adultos también puedan disfrutar de la música junto a los más pequeños.

“Regálense una experiencia que quedará marcada en la memoria de sus peques. En 15, 20 o 30 años podrán preguntarse: ‘¿Te acuerdas cuando fuimos al evento de los dinosaurios y los títeres rockeros? ¿Los Crazy y el Jack? ¡Qué bien lo pasamos, qué buena infancia!’”, concluye Jack Distortion.

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