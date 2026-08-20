Fondas 2026 en Chile: fechas, precios y preventas para celebrar Fiestas Patrias

Las Fiestas Patrias 2026 comienzan a tomar forma y las principales fondas del país ya preparan sus celebraciones para septiembre. Este año, el calendario favorece los festejos: el viernes 18 y sábado 19 de septiembre se unirán al fin de semana, mientras varias fondas abrirán desde el jueves 17 y extenderán sus actividades hasta el domingo 20.

No existe, sin embargo, una categoría nacional que reúna a todas las llamadas “fondas oficiales” de Chile. La denominación suele utilizarse para identificar la principal celebración organizada, respaldada o reconocida por un municipio. A ellas se suman eventos privados de gran convocatoria que forman parte del circuito tradicional de Fiestas Patrias.

A casi un mes de las celebraciones, algunas ya avanzaron incluso a su segunda etapa de preventa. Estas son las principales fondas y fiestas oficiales confirmadas hasta ahora.

Gran Fonda de Chile 2026 en el Parque O’Higgins

El Parque O’Higgins volverá a ser uno de los principales centros de las Fiestas Patrias en Santiago. La Gran Fonda de Chile se realizará los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2026, con escenario principal, cuecódromo, gastronomía, juegos y actividades familiares.

La organización fue una de las primeras en abrir la venta anticipada. Durante agosto se encuentra vigente la Preventa 2, hasta el 30 de agosto, con entrada general a $13.225 con cargo incluido. Niños y adultos mayores de 65 años pagan $9.775. A partir del 1 de septiembre comenzará una tercera etapa de venta.

La programación incluye a Santaferia y Sinaka el jueves 17; Jairo Vera, Luis Lambis y Noche de Brujas el viernes 18; Zúmbale Primo, Young Cister y Leo Rey el sábado 19; y Los Jaivas, Cachureos y Los Sudakas para el cierre del domingo 20.

Fonda de Ñuñoa “Corazón de Chile”

La Municipalidad de Ñuñoa confirmó el regreso de “Corazón de Chile”, su fonda oficial, que funcionará en el Parque Estadio Nacional durante cuatro jornadas: 17, 18, 19 y 20 de septiembre.

Habrá música en vivo, cocinerías, juegos típicos, concursos de cueca, circo y actividades familiares. Las entradas ya se encuentran a la venta mediante TicketPro y tienen un valor general anunciado de $12.000, mientras los vecinos de Ñuñoa podrán acceder a beneficios presentando su Tarjeta Vecino.

Fonda Doña Florinda: la fonda oficial de La Florida

En La Florida, la Fonda Doña Florinda regresará al Parque Los Héroes, en San Jorge 1975, los días 18, 19 y 20 de septiembre. Su organización la presenta como la fonda oficial de la comuna y ya mantiene abierta la venta de entradas.

Actualmente se encuentra en la etapa denominada “La Segunda Cueca”, vigente hasta el 13 de septiembre. La entrada general cuesta $16.000, sin cargo por servicio, mientras el pase para las tres jornadas tiene un valor de $46.000. Desde el 14 de septiembre, la entrada general subirá a $19.000.

La parrilla tendrá una fuerte presencia de cumbia y música tropical, con artistas como Damas Gratis, Noche de Brujas, Amar Azul y Zúmbale Primo, entre otros.

Fonda Doña Rosa en Independencia

El Hipódromo Chile volverá a recibir a la Fonda Doña Rosa, presentada oficialmente como la Fonda Oficial de Independencia. A diferencia de otras celebraciones, su programación 2026 se concentrará actualmente en dos jornadas: viernes 18 y domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 horas.

También comenzó anticipadamente su venta y se encuentra en la etapa “La Segunda Patita”. La entrada general tiene un precio de $16.000, sin cargo por servicio, mientras el abono para las dos jornadas cuesta $30.000. Los menores de 13 años pagan $6.000 y los niños de hasta cinco años ingresan gratuitamente.

Su cartel incluye nombres como Damas Gratis, Chico Trujillo, Los Vásquez, Noche de Brujas, Santaferia, Ráfaga, Zúmbale Primo, Alanys Lagos, Katteyes y Sinaka.

Semana de la Chilenidad 2026

Aunque no se presenta formalmente como una fonda comunal, la Semana de la Chilenidad es una de las celebraciones oficiales y tradicionales más grandes de la Región Metropolitana. Se desarrollará en el Parque Padre Hurtado, en La Reina, los días 12 y 13 y luego entre el 16 y el 20 de septiembre. El recinto permanecerá cerrado el 14 y 15.

La organización ya se encuentra en Preventa 2, vigente durante agosto. El pase diario para adultos cuesta $12.000, el pase por tres días $30.000 y el de cinco días $45.000. Niños y adultos mayores pagan $6.000 por una jornada, antes del cargo por servicio.

La programación estará especialmente centrada en tradiciones chilenas, folclore, gastronomía y actividades ecuestres, con artistas como Entremares, Los Frutantes y Stefan Kramer.

Fiesta Criolla Sporting: el “18 oficial” de Viña del Mar

Fuera de Santiago, una de las primeras celebraciones en confirmar su programación fue la Fiesta Criolla Sporting 2026, promocionada por la propia oferta turística municipal como “el 18 oficial de Viña”. Se realizará entre el 17 y el 20 de septiembre en el Sporting de Viña del Mar.

Las entradas ya están disponibles a través de Passline a $8.000 más cargo por servicio. Los menores de 12 años acompañados por su padre, madre o tutor tienen ingreso liberado.

El jueves 17 se presentará Amigos de Artistas; el viernes 18 estará María José Quintanilla; el sábado 19 llegará Ráfaga; y el domingo 20 cerrará Joe Vasconcellos. Además habrá ramadas, gastronomía, zonas de baile, juegos, feria artesanal y foodtrucks.

Concepción prepara su Fonda Oficial en el Ester Roa

En la Región del Biobío, la Municipalidad de Concepción prepara una renovada Fonda Oficial en el entorno del Estadio Ester Roa Rebolledo, que funcionará entre el 16 y el 20 de septiembre.

La celebración dispondrá de una carpa principal de 2.400 metros cuadrados, cocinerías, artesanos, juegos típicos y un patio de foodtrucks. Por ahora no se ha informado una preventa de entradas ni una parrilla artística definitiva.

La Pampilla de Coquimbo sí se realizará en 2026

Otra de las grandes celebraciones de Fiestas Patrias será La Pampilla de Coquimbo, aunque su organización ha tenido un recorrido distinto este año. El municipio anunció inicialmente su suspensión para destinar recursos a la reconstrucción tras los temporales, pero el 13 de agosto revirtió la decisión y confirmó que sí habrá Pampilla en septiembre.

La edición 2026 tendrá un formato más austero y solidario, orientado además a la reactivación de comerciantes y emprendedores locales afectados por la emergencia. Hasta ahora, el municipio no ha dado a conocer una preventa ni todos los detalles de programación de esta nueva versión.

¿Qué fondas 2026 ya tienen preventa o entradas a la venta?

Hasta el 20 de agosto, entre las principales celebraciones confirmadas ya venden entradas La Gran Fonda de Chile del Parque O’Higgins, Corazón de Chile de Ñuñoa, Fonda Doña Florinda, Fonda Doña Rosa, Semana de la Chilenidad y Fiesta Criolla Sporting de Viña del Mar. Las etapas más avanzadas corresponden al Parque O’Higgins y Semana de la Chilenidad, ambas en Preventa 2, además de Doña Florinda y Doña Rosa, que aplican precios escalonados a medida que se acerca el 18.

En otras ciudades y comunas todavía se están cerrando carteleras, permisos y formatos, por lo que el mapa de fondas para Fiestas Patrias 2026 en Chile seguirá creciendo durante las próximas semanas.