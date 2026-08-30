“Entre Barrios” vuelve por el Día Nacional del Vino y conectará Barrio Italia y Plaza Ñuñoa

Con la llegada de septiembre, Barrio Italia Ñuñoa y Barrio Plaza Ñuñoa volverán a encontrarse en torno al vino chileno. Entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre se realizará una nueva edición de “Entre Barrios – Día Nacional del Vino”, actividad que busca vincular la tradición vitivinícola con la gastronomía, el comercio y la vida de barrio.

Una celebración que conecta dos sectores de Ñuñoa

“Entre Barrios” es organizado por la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa, junto a las asociaciones gremiales de Barrio Italia Ñuñoa y Barrio Plaza Ñuñoa.

La propuesta contempla la participación de productores provenientes de distintos territorios del país. En Barrio Plaza Ñuñoa estarán presentes viñateros de la Región de Ñuble, mientras que Barrio Italia Ñuñoa recibirá a productores de la Región Metropolitana y sus alrededores.

La actividad permitirá conocer distintas viñas y cepas y acercarse directamente a sus productores, además de complementar las degustaciones con la oferta gastronómica y comercial de ambos barrios.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, destacó el aporte de la iniciativa a los barrios comerciales de la comuna. “Ñuñoa tiene barrios con identidad, buena gastronomía y un comercio local que le da vida a la comuna. Entre Barrios aprovecha justamente eso: conecta Plaza Ñuñoa y Barrio Italia, trae productores de distintas regiones y genera una invitación concreta a salir, recorrer y disfrutar la ciudad. Queremos que nuestros barrios sean espacios vivos, donde ocurran cosas y donde actividades como esta también ayuden a mover la economía local y a fortalecer a nuestros emprendedores y comerciantes”, señaló.

Viñateros de Ñuble serán parte de la segunda edición

Uno de los focos de esta versión estará puesto en la participación de productores de la Región de Ñuble y su tradición vitivinícola.

El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, valoró que los viñateros de la región sean parte del encuentro. “Que los viñateros de Ñuble estén presentes en este evento en Plaza Ñuñoa, es una oportunidad muy valiosa para nuestra región. Ñuble tiene una tradición vitivinícola reconocida, y actividades como esta nos permiten traer la historia y el trabajo del Valle del Itata al corazón a Ñuñoa, acercando nuestros vinos a nuevos públicos y abriendo nuevos mercados para nuestros productores. Seguiremos trabajando para impulsar a viñateros y pequeños productores de la región, así como lo hemos venido haciendo con los distintos instrumentos de fomento productivo y promoción turística que impulsamos desde el Gobierno Regional”, señaló.

De esta manera, quienes recorran Plaza Ñuñoa podrán conocer parte de la producción vitivinícola del Valle del Itata, mientras que en Barrio Italia la oferta estará vinculada a viñateros de la Región Metropolitana y zonas cercanas.

Copa y degustaciones para recorrer ambos barrios

La modalidad del evento permitirá que los asistentes distribuyan su recorrido entre los dos sectores. La preventa tendrá un valor de $9.000 e incluye la copa oficial y cuatro tickets de degustación, válidos indistintamente en Barrio Italia Ñuñoa o Barrio Plaza Ñuñoa.

El público podrá utilizar los tickets en cualquiera de los dos circuitos y complementar la experiencia con restaurantes, bares y comercios de ambos barrios.

Además, la Municipalidad de Ñuñoa dispondrá de buses eléctricos con traslados gratuitos entre Barrio Italia Ñuñoa y Barrio Plaza Ñuñoa durante las jornadas del evento.

Hugo Córdova, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa, señaló que “entre Barrios busca conectar dos sectores con identidades muy potentes a través de una experiencia enogastronómica común. Queremos que las personas recorran, conozcan a los viñateros y descubran toda la oferta que existe en Barrio Italia y Plaza Ñuñoa. Es una actividad que permite apoyar al comercio local y, al mismo tiempo, poner en valor a productores provenientes de distintos territorios de nuestro país”.

Fechas y horarios de “Entre Barrios”

La segunda edición de “Entre Barrios – Día Nacional del Vino” se desarrollará durante tres jornadas:

Viernes 4 de septiembre: de 16:00 a 21:00 horas.

de 16:00 a 21:00 horas. Sábado 5 de septiembre: de 12:00 a 21:00 horas.

de 12:00 a 21:00 horas. Domingo 6 de septiembre: de 12:00 a 20:30 horas.

El evento tendrá dos puntos principales: Barrio Italia Ñuñoa, en el sector comprendido entre Caupolicán y Sucre, y Barrio Plaza Ñuñoa, en el sector norte.

La preventa tendrá un valor de $9.000, mientras que durante los días del evento el precio será de $12.000. La entrada contempla una copa oficial y cuatro tickets de degustación válidos en ambos barrios.

Una actividad en torno a la identidad de los barrios

Desde Barrio Italia Ñuñoa, su presidente, Harry Silva, destacó el vínculo entre la actividad y las características del sector. “Barrio Italia Ñuñoa tiene una identidad construida en torno a la gastronomía, la cultura, el diseño, los emprendimientos y la vida de barrio. Entre Barrios nos permite sumar a esa identidad la cultura del vino y generar una experiencia donde las personas puedan recorrer nuestras calles, descubrir nuevas propuestas y disfrutar todo lo que el barrio tiene para ofrecer”, comentó.

Por su parte, Marcelo Leyton, presidente de Barrio Plaza Ñuñoa, relevó la participación de los productores de Ñuble. “Para Plaza Ñuñoa es muy significativo recibir a los viñateros de Ñuble y acercar a nuestros visitantes parte de la tradición vitivinícola de esa región. Queremos que quienes nos visiten puedan conocer sus vinos y, al mismo tiempo, disfrutar de nuestros restaurantes y comercios, haciendo de Plaza Ñuñoa un verdadero punto de encuentro durante estos tres días”, señaló.

Así, la celebración del Día Nacional del Vino tendrá nuevamente como escenario a dos barrios de Ñuñoa, con una propuesta que busca unir degustaciones, productores vitivinícolas y la oferta gastronómica y comercial de la comuna.