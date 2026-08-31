Día del Vino Chileno: una experiencia de enoturismo para celebrar en septiembre

Cada 4 de septiembre, Chile celebra el Día del Vino Chileno, una fecha que pone en valor una actividad ligada a la historia, la gastronomía y distintos territorios del país. La jornada también se presenta como una oportunidad para acercarse al mundo del vino y conocer parte de los procesos y espacios vinculados a su producción.

¿Qué tipos de vino se pueden encontrar?

El mundo del vino reúne distintas variedades, que presentan características diferentes y que pueden acompañar diversos tipos de preparaciones.

Entre las variedades presentes en la experiencia preparada para el Día del Vino se encuentran el Sauvignon Blanc, Carmenere y Semillón, además de una propuesta de vino de cosecha tardía.

El Sauvignon Blanc forma parte de la propuesta de la viña tanto para la entrada como para el postre, mientras que el Carmenere acompaña el plato principal. Esta última cepa tiene además un vínculo particular con la vitivinicultura chilena, al formar parte de las variedades utilizadas en el país.

La combinación entre vinos y alimentos es precisamente uno de los elementos centrales del panorama preparado para esta fecha, con una degustación estructurada en tres tiempos.

Un tour al atardecer por el Valle de Colchagua

Para conmemorar el Día del Vino, Viña Casa Silva realizará un Tour Nocturno en su viñedo de Angostura, en San Fernando.

La actividad comenzará a las 18:00 horas del viernes 4 de septiembre y contempla un recorrido por el viñedo al atardecer, además de visitas a la Bodega Centenaria, las salas de barricas y el Hotel Boutique Casa Silva.

El recorrido partirá desde la tienda de vinos de la viña y permitirá conocer parte de la historia de este espacio ubicado en el Valle de Colchagua.

Una degustación de tres tiempos

Tras el recorrido, la actividad contempla una degustación con maridaje en la terraza del Hotel Boutique Casa Silva.

El menú considera tres preparaciones acompañadas por distintos vinos:

Entrada: ceviche de atún, acompañado de Casa Silva Cool Coast Sauvignon Blanc.

Plato principal: asado de tira al Carmenere, junto a Casa Silva Gran Terroir de Los Andes Carmenere.

Postre: cheesecake Crème Brûlée, acompañado de Casa Silva Late Harvest Sauvignon Blanc / Semillón.

Una vez terminada la cena, el Wine Bar del Hotel Boutique Casa Silva permanecerá abierto para quienes quieran continuar con la carta de vinos y cócteles.