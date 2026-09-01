Minecraft llega a Chile con experiencia inmersiva nocturna que se instalará en ParqueMet

Minecraft dejará por un momento las pantallas para trasladarse al mundo real. A partir del próximo 8 de octubre, los fanáticos del videojuego podrán vivir en Santiago Minecraft Experience: Moonlight Trail, una experiencia inmersiva y al aire libre que llegará por tiempo limitado a ParqueMet.

La propuesta se convertirá en el segundo estreno de esta experiencia en Latinoamérica y estará abierta a jugadores, familias y público general. Durante aproximadamente una hora, los asistentes recorrerán un circuito nocturno de un kilómetro inspirado en distintos escenarios y elementos del universo de Minecraft.

Un recorrido nocturno inspirado en el universo de Minecraft

La experiencia contempla ocho biomas interactivos que recrean diferentes ambientes del videojuego, entre ellos ruinas antiguas, bosques de cerezos, cuevas luminosas y cascadas.

A lo largo del recorrido, los participantes deberán recolectar recursos, fabricar objetos, enfrentarse a distintos mobs y colaborar para cumplir una misión central: restaurar un antiguo Beacon o faro.

La aventura comenzará en El Campamento, lugar donde los asistentes conocerán la historia del faro. Desde allí, avanzarán por los distintos biomas hasta llegar al enfrentamiento final, para luego terminar el recorrido en La Aldea, donde se celebrará la victoria.

Como parte de la experiencia, quienes completen la misión recibirán una capa digital exclusiva de edición limitada para Minecraft: Bedrock Edition.

Preventa y venta general: estas son las fechas

La lista de espera para adquirir entradas se encuentra disponible desde el 28 de agosto. Posteriormente, los afiliados de Caja Los Andes podrán acceder a una preventa exclusiva a partir del 2 de septiembre, con un 20% de descuento para los primeros 20.000 tickets.

En tanto, quienes se hayan inscrito en la lista de espera tendrán acceso anticipado a la compra el 3 de septiembre, entre las 9:00 y las 12:00 horas.

La venta general comenzará ese mismo 3 de septiembre a las 12:00 horas a través de Ticketmaster. Los valores de las entradas parten en $23.000 por persona.

Una experiencia que acumula más de un millón de entradas vendidas

Minecraft Experience: Moonlight Trail es una producción de Experience MOD, Mojang Studios y Supply + Demand, equipos que también estuvieron detrás de Minecraft Experience: Villager Rescue. Esta última propuesta ya superó el millón de entradas vendidas en ciudades como Londres, Riad, Herning, Oberhausen, Singapur, Ciudad de México, Dallas, Toronto y Chicago.

“Minecraft Experience: Moonlight Trail toma todo lo que aprendimos de la primera incursión y lo expande en nuevas y audaces direcciones”, dice Olivier Goulet, Fundador y CEO de Supply + Demand. “Junto a Mojang, diseñamos una aventura nocturna que combina narrativa, tecnología y participación del público para traer el universo de Minecraft a la vida de una forma que sólo puede experimentarse en persona”.

Minecraft es el videojuego más vendido de todos los tiempos y acumula más de 400 millones de copias vendidas a nivel mundial.

La experiencia llegará a Santiago el 8 de octubre y permanecerá disponible por tiempo limitado en ParqueMet.

Un montaje diseñado para reducir su impacto ambiental

Supply + Demand se compromete a crear experiencias de clase mundial manteniendo los más altos estándares de responsabilidad ambiental. Para Minecraft Experience: Moonlight Trail, el equipo de producción ha trabajado estrechamente con las autoridades locales, expertos ambientales y partes interesadas desde las primeras etapas de la planificación para asegurar el pleno cumplimiento normativo y minimizar proactivamente la huella ambiental del proyecto.

El diseño de los senderos y caminos se rige por el compromiso de preservar los ecosistemas existentes; en asociación con especialistas locales, se evalúan los patrones de movimiento y hábitats de los animales para garantizar que las rutas de los visitantes no interfieran con la fauna silvestre.

La experiencia está diseñada para ser de bajo impacto y eficiente en el consumo de energía, con niveles de sonido cuidadosamente gestionados y métodos de instalación que utilizan las técnicas menos invasivas. Conozca más sobre nuestro compromiso de sustentabilidad aquí.