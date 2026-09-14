Fiestas Patrias 2026: Maipú, Renca y Las Vizcachas tendrán fondas desde $1.000

Las Fiestas Patrias están cada vez más cerca y, con ellas, también aumentan los gastos asociados a asados, viajes, reuniones familiares y distintos panoramas para celebrar. Sin embargo, disfrutar del ambiente dieciochero no necesariamente implica desembolsar grandes sumas de dinero.

Para quienes buscan alternativas más económicas, existen fondas y celebraciones con entradas por debajo de los $10 mil. Entre ellas destacan la Gran Fonda Familiar de Renca y la Gran Fonda Las Vizcachas, además de las actividades programadas en Maipú.

Una celebración familiar en el corazón de Maipú

Entre el 17 y el 20 de septiembre, la Plaza de Maipú será escenario de la Fiesta Costumbrista, una de las alternativas para celebrar durante estas Fiestas Patrias en la Región Metropolitana.

La programación musical contempla presentaciones vinculadas a la cumbia nacional, además de un bloque especialmente pensado para el público infantil.

Renca apuesta por una fonda a bajo costo

En el sector norte de la Región Metropolitana, Renca también prepara una celebración dieciochera. La comuna realizará la Gran Fonda Familiar en el Parque Las Palmeras, con alternativas de acceso pensadas para distintos públicos.

Los valores de las entradas son:

$1.000 con tu Tarjeta Vecino.

$5.000 para entrada general.

Niñas y niños entran gratis hasta los 13 años.

Las entradas están disponibles en somosrenca.cl.

Música en vivo y tradición en Las Vizcachas

La Gran Fonda Las Vizcachas se desarrollará durante el 18 y 19 de septiembre y contará con una programación musical que incluye a reconocidos exponentes de la música nacional.

Durante ambas jornadas se presentarán grupos como Los Vikings 5 y Los Kuatreros del Sur, además de un tributo al reconocido cantante Tommy Rey.

Las entradas están disponibles a través de Passline.com.