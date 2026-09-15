De lo Thai a celebrar las Fiestas Patrias con una fonda a su manera: “La Mesa Chilena”

En una ciudad donde cada septiembre aparecen nuevas fondas y celebraciones, Siam Thai decidió tomar un camino distinto. El reconocido restaurante y bar de Barrio Italia, habitual embajador de los sabores, hará una pausa en su recorrido por el sudeste asiático para rendir homenaje a la cocina chilena con “La Mesa Chilena”, una fonda gastronómica colaborativa que reunirá a cocineros, productores y amantes de la buena mesa en la víspera de Fiestas Patrias.

La cita será el jueves 17 de septiembre, desde las 15:00 horas y hasta la 01:00 de la madrugada, en una jornada que combinará algunos de los clásicos más reconocibles de estas celebraciones —parrilla, empanadas, mariscal y terremotos— con música, cueca, juegos tradicionales y una barra especialmente diseñada para la ocasión.

Más que una fonda convencional, la propuesta busca rescatar una idea cada vez más valorada dentro de la escena gastronómica contemporánea: la mesa como espacio de encuentro. Un lugar donde distintos cocineros, oficios y miradas pueden convivir alrededor de la comida, generando una experiencia colectiva que trasciende la simple oferta gastronómica.

Para ello, Siam Thai convocó a destacados representantes de distintos proyectos de la cocina nacional. Entre los invitados figuran Javier Avilés y Vale Alvarado, de Pulpería Santa Elvira; Caro Carriel, de Parrilleras Internacionales; Gabriella Lavín, de Caos Comedor; Manu Balmaceda, de Cora Bistro; Mario Salazar, creador de Se Come Se Toma; y Pato Polanco, de Huerto Pro.

La presencia de estos nombres refleja además uno de los fenómenos más interesantes de la gastronomía chilena actual: una creciente colaboración entre cocineros, productores y proyectos independientes que entienden la cocina como una plataforma cultural y comunitaria, más allá de las fronteras de cada restaurante.

“Queríamos celebrar Fiestas Patrias desde lo que somos: un lugar donde la gente se encuentra alrededor de la comida y la barra. Esta vez quisimos abrir la mesa e invitar a personas que admiramos para hacer una celebración bien chilena, pero a nuestra manera”, explican desde Siam Thai.

Ubicado en el corazón de Barrio Italia, uno de los sectores gastronómicos más dinámicos de Santiago, el restaurante se transformará por una noche en una fonda contemporánea donde la tradición convivirá con la creatividad de algunos de los protagonistas de la cocina local.

“La Mesa Chilena” surge también como una invitación a recuperar el carácter espontáneo de las celebraciones dieciocheras: una mesa larga, platos que circulan de mano en mano, conversaciones que se extienden durante horas y una comunidad que se reúne para celebrar en torno a la comida.