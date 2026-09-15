Fiestas Patrias 2026: mapa para encontrar fondas, ramadas, picadas y circos en Chile

A pocos días de las Fiestas Patrias 2026, quienes todavía buscan dónde celebrar el 18 de septiembre cuentan con una nueva herramienta para revisar fondas, ramadas, picadas, fiestas costumbristas y circos disponibles en distintas regiones de Chile.

El Ministerio de Bienes Nacionales lanzó este lunes 14 de septiembre el visor territorial “Chile Te Quiero Endieciochado”, un mapa interactivo que concentra información sobre panoramas dieciocheros desde Arica hasta Magallanes y que puede consultarse desde un teléfono celular o computador.

Mapa de fondas para Fiestas Patrias 2026: ¿qué lugares aparecen?

El visor reúne 289 lugares para celebrar las Fiestas Patrias: 145 fondas y ramadas, 82 fiestas costumbristas, 23 picadas y 39 circos distribuidos en diferentes comunas y regiones del país.

La plataforma permite recorrer el mapa y revisar las alternativas disponibles según ubicación, facilitando la búsqueda de fondas y otros panoramas para organizar las celebraciones del 18 de septiembre.

Entre las categorías que se pueden encontrar están:

Fondas y ramadas.

Fiestas y ferias costumbristas.

Picadas.

Circos.

¿Cómo encontrar fondas cerca de mí?

Para buscar una fonda, ramada, picada o circo, los usuarios deben ingresar al visor “Chile Te Quiero Endieciochado” habilitado por Bienes Nacionales y navegar por el mapa hasta la región o comuna que quieran consultar.

La herramienta puede utilizarse tanto desde computadores como desde teléfonos celulares, por lo que también permite revisar las alternativas durante un viaje o mientras se planifican los panoramas de Fiestas Patrias.

¿Dónde revisar el mapa de fondas y ramadas?

El acceso al visor está disponible desde el sitio del Ministerio de Bienes Nacionales. Desde allí se puede ingresar al mapa interactivo y explorar los distintos puntos registrados para las celebraciones de septiembre.

La plataforma fue desarrollada a partir de información territorial de IDE Chile y del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), coordinado por Bienes Nacionales. Las seremis de la cartera participaron además en la recopilación de antecedentes provenientes de las distintas regiones del país.

El mapa permanecerá disponible para quienes busquen dónde celebrar las Fiestas Patrias 2026 y quieran comparar fondas, ramadas, fiestas costumbristas, picadas y circos antes del 18 de septiembre.