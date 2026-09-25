Parque Cordillera invita actividades en la naturaleza para celebrar el día mundial del turismo 2026

En el marco del Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre, la Asociación Parque Cordillera preparó una programación especial para los días 25, 26 y 27 de septiembre, con actividades dirigidas a visitantes de distintas edades y que buscan relevar el valor de la naturaleza, la educación ambiental y el turismo responsable en los parques de la región Metropolitana.

La jornada central se desarrollará el sábado 26 de septiembre en Parque La Plaza Sur, en la comuna de Las Condes, donde se concentrarán diversas actividades para la comunidad. Entre ellas se contempla una excursión guiada hasta el mirador Morro Las Papas junto a Tur.com, que tendrá un precio rebajado de solo $1.500 por persona.

Asimismo, la programación además incluirá la premiación y exhibición de las fotografías participantes del Concurso Fotográfico de Parque Cordillera -el cual estará abierto hasta el próximo 15 de septiembre-, una plantación de especies nativas a cargo de Fundación Reforestemos, y la exhibición de stands de entidades como Turismo Las Condes, Turismo Peñalolén, Turismo Lo Barnechea, Cuerpo Socorro Andino, CONAF, entre otras entidades del ecosistema turístico y ambiental metropolitano.

Quienes no deseen participar del trekking, pero sí de las actividades complementarias de dicho día y/o recorrer los senderos de manera no guiada, deberán hacerlo pagando la entrada regular al parque de $3.450 para adultos y $2.300 niños y adultos mayores, con posibilidad de descuento con tarjetas de vecinos de distintas comunas.

Actividades en Parque Aguas de Ramón

La celebración también se extenderá al Parque Aguas de Ramón, en la comuna de La Reina, el área natural más visitada de la Asociación Parque Cordillera, que durante ese fin de semana contará con dos experiencias especiales para sus visitantes.

El viernes 25 se realizará una excursión nocturna por el sendero Los Peumos, instancia en la que las y los participantes podrán recorrer las laderas del parque durante la noche, acompañados por la luz de la luna llena y guiados por monitores ambientales de la Asociación.

En tanto, el domingo 27, se desarrollará un guiado dedicado a las aves rapaces, actividad enfocada en la observación y reconocimiento de estas especies presentes en el ecosistema cordillerano.

Todos las excursiones de senderismo son guiadas por las y los monitores ambientales de la Asociación Parque Cordillera, quienes durante los recorridos entregan información sobre la flora, fauna y funga que se observa en el camino, además de conocimientos básicos sobre técnicas de marcha en montaña y los principios “no deje rastro”, promoviendo una visita responsable y respetuosa con el entorno natural.

Inscripciones

Las personas interesadas en participar en las distintas actividades del Día Mundial del Turismo podrán revisar la programación e inscribirse en los siguientes enlaces:

Viernes 25 – Excursión guiada nocturna en Parque Aguas de Ramón: https://www.tur.com/es/santiago-228/trekking-nocturno-parque-aguas-de-ramon-31416-1785.

Sábado 26 – Excursión guiada en Parque La Plaza Sur: https://www.tur.com/es/santiago-228/trekking-morro-las-papas-santiago-6730.

Domingo 27 – Guiado de aves rapaces en Parque Aguas de Ramón: https://www.tur.com/es/santiago-228/aves-rapaces-parque-aguas-de-ramon-6428.