Primavera Kids Run vuelve con una corrida infantil para disfrutar en familia
La tercera edición de Primavera Kids Run se realizará el sábado 10 de octubre en Peñalolén, con categorías para niñas y niños de 3 a 9 años. Los recorridos serán de 350 y 700 metros, según la edad de los participantes.
Con la llegada de la primavera, las actividades al aire libre se convierten en una oportunidad para que niños y familias compartan fuera de la rutina. En ese contexto, “Primavera Kids Run” prepara su tercera edición en Peñalolén, una corrida infantil que busca reunir a niñas y niños de entre 3 y 9 años en torno al deporte, la recreación y el disfrute de una jornada en contacto con la naturaleza.
El encuentro se realizará el sábado 10 de octubre en el Jardín de Macul, donde los participantes podrán recorrer distancias adaptadas a sus edades y compartir junto a sus familias una mañana dedicada a la actividad física y la entretención.
Dos categorías según la edad de los participantes
La jornada se desarrollará en el Jardín de Macul, ubicado en avenida Quilín 7100, Peñalolén, donde niñas y niños podrán participar en recorridos adaptados a sus edades.
La corrida contempla dos categorías:
- Mini: para niñas y niños de 3 a 5 años, con un recorrido de 350 metros.
- Peque: para participantes de 6 a 9 años, con un recorrido de 700 metros.
La actividad busca poner el foco en la participación y en compartir una jornada deportiva al aire libre junto a las familias.
Una jornada deportiva para compartir en familia
Durante la actividad, los participantes contarán con el apoyo de monitores especializados. Cada inscripción incluye una polera, snack, dorsal y medalla de participación.
Una vez finalizada la corrida, las familias podrán permanecer en el Jardín de Macul y continuar compartiendo la mañana en el entorno del recinto.
“Primavera Kids Run” propone recibir la nueva estación de una forma sencilla y cercana. Salir a correr, acompañar a los niños y celebrar sus ganas de participar puede transformar una mañana de octubre en un recuerdo compartido por toda la familia.