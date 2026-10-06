Con la llegada de la primavera, las actividades al aire libre se convierten en una oportunidad para que niños y familias compartan fuera de la rutina. En ese contexto, “Primavera Kids Run” prepara su tercera edición en Peñalolén, una corrida infantil que busca reunir a niñas y niños de entre 3 y 9 años en torno al deporte, la recreación y el disfrute de una jornada en contacto con la naturaleza.

El encuentro se realizará el sábado 10 de octubre en el Jardín de Macul, donde los participantes podrán recorrer distancias adaptadas a sus edades y compartir junto a sus familias una mañana dedicada a la actividad física y la entretención.

Dos categorías según la edad de los participantes

La jornada se desarrollará en el Jardín de Macul, ubicado en avenida Quilín 7100, Peñalolén, donde niñas y niños podrán participar en recorridos adaptados a sus edades.

La corrida contempla dos categorías:

Mini: para niñas y niños de 3 a 5 años, con un recorrido de 350 metros.

para niñas y niños de 3 a 5 años, con un recorrido de 350 metros. Peque: para participantes de 6 a 9 años, con un recorrido de 700 metros.

La actividad busca poner el foco en la participación y en compartir una jornada deportiva al aire libre junto a las familias.

Una jornada deportiva para compartir en familia

Durante la actividad, los participantes contarán con el apoyo de monitores especializados. Cada inscripción incluye una polera, snack, dorsal y medalla de participación.

Una vez finalizada la corrida, las familias podrán permanecer en el Jardín de Macul y continuar compartiendo la mañana en el entorno del recinto.

“Primavera Kids Run” propone recibir la nueva estación de una forma sencilla y cercana. Salir a correr, acompañar a los niños y celebrar sus ganas de participar puede transformar una mañana de octubre en un recuerdo compartido por toda la familia.