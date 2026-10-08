Speed Rack llega por primera vez a Sudamérica con Lynnette Marrero en Chile

La coctelería femenina tendrá este octubre un nuevo punto de encuentro en Chile. Por primera vez, Speed Rack llegará a Sudamérica y escogió al país para su debut regional, instancia que combinará una competencia entre bartenders con acciones destinadas a apoyar a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama.

Como parte de esta llegada, Lynnette Marrero, reconocida bartender internacional y cofundadora de Speed Rack, estará este sábado 10 de octubre detrás de la barra de Artemisa Coffee & Cocktail Bar, en un guest especial abierto al público.

La instancia permitirá a quienes asistan conocer el trabajo de Marrero y participar de una actividad relacionada con el propósito solidario que acompaña al certamen desde sus inicios.

Speed Rack llega por primera vez a Sudamérica

Speed Rack fue fundada en Estados Unidos en 2011 por Ivy Mix y Lynnette Marrero. La competencia nació con el objetivo de visibilizar y potenciar el talento femenino dentro de la industria de la coctelería.

El certamen combina la competencia profesional con la recaudación de fondos para organizaciones benéficas y, desde su creación, ha extendido su presencia a países como México, Canadá, España y Australia.

Su debut regional tendrá lugar en Chile, donde 16 bartenders seleccionadas de distintos puntos del país competirán en la semifinal y final nacional.

Coctelería contra el reloj: así será la competencia

La competencia nacional se realizará el próximo 11 de octubre y tendrá como uno de sus momentos centrales la denominada Speed Round.

En esta instancia, las participantes deberán preparar cócteles clásicos contra el reloj, mientras el jurado evaluará distintos aspectos de su desempeño:

Velocidad.

Precisión.

Técnica.

Orden.

Hospitalidad.

La competencia busca poner en primer plano el trabajo y las habilidades de las bartenders participantes, en una jornada que combinará formación y competencia.

El propósito detrás de Speed Rack

Además de la competencia, uno de los elementos centrales de Speed Rack es su vínculo con la recaudación de fondos para apoyar iniciativas relacionadas con el cáncer de mama.

La fundación ofrece gratuitamente el programa “You Can Fly”, orientado a la rehabilitación integral de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. El programa contempla el acompañamiento de un equipo de especialistas en áreas física, nutricional y emocional, además de una comunidad de apoyo para las participantes.

De esta manera, el debut de Speed Rack en Chile busca vincular la competencia de coctelería con una causa solidaria, utilizando las actividades del certamen para contribuir al apoyo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama.

Lynnette Marrero participará en un guest abierto al público

Antes de la competencia nacional, Lynnette Marrero participará este sábado 10 de octubre en un guest en Artemisa Coffee & Cocktail Bar, en Las Condes. La actividad será abierta al público y se desarrollará desde las 20:00 horas en Av. Tajamar 287.

La participación de Marrero se enmarca en la llegada de Speed Rack a Chile y en las actividades vinculadas al propósito de la iniciativa.

Con su debut regional, el certamen reunirá en el país competencia de coctelería, visibilización del talento femenino y apoyo a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama.