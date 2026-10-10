Exposición invita a recorrer los paisajes de Chile a través de la fotografía

Bosques, volcanes, montañas y especies nativas forman parte de los paisajes que el fotógrafo y explorador Benjamín Valenzuela registró durante su travesía por las 48 reservas nacionales de Chile. Una selección de esas imágenes llega ahora al Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en la exposición “Electro Ruta: Los paisajes de Chile en silencio”, que invita a descubrir algunos de los rincones naturales del país a través de la fotografía.

La muestra, presentada junto a Volvo Cars Chile, se encuentra en el piso -3 del MUT y podrá visitarse hasta el 12 de octubre. Durante su inauguración, Valenzuela compartió las historias detrás de las fotografías y las experiencias de un viaje que combinó exploración, encuentros con la fauna y los desafíos de recorrer territorios alejados de los centros urbanos.

La Electro Ruta comenzó hace dos años con un recorrido por los 46 parques nacionales de Chile a bordo de un Volvo C40 Recharge. En esta segunda etapa, el fotógrafo viajó durante diez meses en un Volvo EX30 Cross Country para conocer 48 reservas nacionales, 44 públicas y cuatro privadas, y construir un registro audiovisual que acerque estos espacios a quienes aún no han tenido la oportunidad de visitarlos.

Más allá de la belleza de las imágenes, la exposición también permite conocer lo que ocurre detrás de una travesía de estas características: la planificación de las rutas, las condiciones cambiantes del clima y la búsqueda de puntos de carga para continuar el viaje en un vehículo eléctrico.

Viajar por Chile: los desafíos detrás de la ruta

El recorrido llevó a Valenzuela por caminos de ripio, pasos cordilleranos y sectores con infraestructura de carga limitada. En lugares aislados, como la Reserva Nacional Nalcas, fue necesario buscar alternativas a los cargadores rápidos y recurrir a tomas de corriente tradicionales. Cada etapa exigió calcular distancias, anticipar las condiciones del camino y mantener cierta flexibilidad para modificar los planes.

El Volvo EX30 Cross Country, con tracción integral, mayor altura al suelo y protecciones exteriores, acompañó al equipo en terrenos diversos, desde caminos de tierra hasta sectores nevados. La experiencia también puso a prueba una de las principales inquietudes asociadas a la electromovilidad: la posibilidad de recorrer largas distancias fuera de las ciudades y la necesidad de planificar las recargas.

“Detrás de cada fotografía hay mucho más que el momento en que apreté el obturador. Para llegar a una reserva había que estudiar el camino, calcular dónde cargar y, muchas veces, cambiar los planes según el clima o el estado de la ruta”, comentó Valenzuela.

El fotógrafo destacó, además, que conducir en eléctrico hizo que la experiencia fuera más silenciosa y cercana al entorno natural. Una perspectiva que también se relaciona con el propósito de la muestra: compartir la riqueza de los paisajes chilenos y despertar el interés por conocerlos y protegerlos.

Para Pablo Hube, gerente de Volvo Cars Chile, la iniciativa permitió explorar tanto las posibilidades de los vehículos eléctricos como los desafíos que todavía enfrenta la infraestructura para viajes de larga distancia. Según explicó, las dudas sobre la disponibilidad de puntos de carga y el temor a quedarse sin energía siguen siendo algunas de las principales inquietudes de quienes consideran la electromovilidad.

Con esta exposición, la Electro Ruta lleva al espacio urbano el registro de una travesía por el patrimonio natural del país. Una oportunidad para descubrir, a través de la fotografía, paisajes menos conocidos de Chile y acercarse a la experiencia de recorrerlos.