Feria de vinos reunirá a 18 viñas y sus enólogas en Santiago este 24 de octubre

Una feria dedicada al trabajo de las mujeres en la industria vitivinícola chilena se realizará el sábado 24 de octubre en Santiago. Se trata de Club Label Vinos & Enólogas, encuentro impulsado por la periodista María Paz Jiménez que reunirá a enólogas y representantes de 18 viñas, desde el norte del país hasta el valle del Biobío.

Una feria para visibilizar el trabajo de las enólogas

La actividad se desarrollará entre las 19:00 y las 23:00 horas en el restaurante Noso, ubicado en el hotel W Santiago. La propuesta contempla la participación de profesionales que presentarán sus vinos y nuevas cosechas, en una instancia centrada en conocer a las mujeres que están detrás de su elaboración.

La iniciativa fue impulsada por María Paz Jiménez, periodista con 27 años de trayectoria en la industria del vino y creadora del podcast Vinos con Marypepa. Según explicó, la idea surgió de la necesidad de generar más espacios para mostrar el trabajo de las mujeres en este rubro.

“Faltan más ferias de vinos para mostrar lo que están haciendo las enólogas en nuestro país. Era una idea que tenía hace mucho tiempo y me encanta cómo muchas se sorprendieron a mi invitación. Algunas enólogas trabajan con enólogos muy conocidos, pero son ellos los que aparecen más”, señaló.

Jiménez también destacó que “la invitación, es a conocerlas, en un formato íntimo para 200 personas, que quieran disfrutar de la gastronomía de Noso Restaurantes y conocer a estas maravillosas enólogas y sus vinos”.

Las viñas y enólogas que participarán

El encuentro contempla viñas de distintas zonas productoras del país, con representantes de los valles de Colchagua, Curicó, Maule, Elqui y Biobío, además de proyectos del norte de Chile.

Entre las participantes se encuentra Andrea León, de Clos Apalta-Lapostolle; Cinthia Ortiz, de Viña La Rosa; Rosario Palma, de Cousiño Macul; Natalia Poblete, fundadora y enóloga de Moretta Wines; y Lorena Mora, de Concha y Toro, donde trabaja desde hace 20 años junto a los enólogos Marcelo Papa y Marcio Ramírez.

La feria también contará con María del Pilar Díaz, de Bodega Volcanes de Chile; Ana María Cumsille, de Viña Carmen; Mai-Ne Chang, fundadora de Buena Esperanza, del valle del Huasco; y Rosario Fillol, de Viñedos de Alcohuaz, en el valle del Elqui.

Desde Colchagua participará Valentina Olmedo, de Viña Las Niñas. El valle de Curicó estará representado por Filipa Morgado, de Requingua-Toro de Piedra, e Ingrid Rojas, de Viña Raíces. A ellas se suman Patricia Rodríguez, fundadora y enóloga de Atypical Wines, en el Maule; Daniela Tapia, fundadora y enóloga de Estación Yumbel; y Claudia Lastra, de Viña Umpel, ambas de Yumbel, en la región del Biobío.

La nómina se completa con Javiera Ortuzar, de Javiera Ortuzar Wines; Loreto Garau, de Zorro y Cabra Wines; y Paula Cárdenas, de López Pangue, viña boutique ubicada en el sector de El Pangue, en Curacaví.

Fecha, horario y valor de la entrada

Club Label Vinos & Enólogas se realizará el sábado 24 de octubre, entre las 19:00 y las 23:00 horas, en el restaurante Noso de W Santiago.

La entrada tendrá un valor de $70.000 por persona e incluirá una copa de vino, degustaciones ilimitadas y gastronomía del restaurante. De acuerdo con la organización, el formato está pensado para un máximo de 200 asistentes.

La actividad busca reunir al público interesado en el vino con las profesionales responsables de su elaboración, en una instancia que pone el foco en sus trayectorias y en la diversidad de proyectos vitivinícolas presentes en Chile.