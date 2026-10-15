Pullman xChange reunirá a Fernando Demaria y Martín Sigren en un encuentro sobre liderazgo deportivo

Las experiencias personales y deportivas serán el punto de partida de una nueva instancia de conversación de Pullman xChange, iniciativa que busca reunir a profesionales, líderes y referentes para intercambiar perspectivas sobre el liderazgo y los aprendizajes que surgen a lo largo de sus trayectorias. Bajo el concepto “El Poder de tu Historia”, el encuentro contará con la participación del deportista Fernando Demaria y de Martín Sigren, capitán de la selección chilena de rugby, conocida como Los Cóndores.

La propuesta busca abrir un espacio para abordar los procesos que anteceden a los logros: las dificultades, las decisiones y los cambios que forman parte del desarrollo personal y profesional. A través de dos experiencias diferentes, la conversación pondrá el foco en la capacidad de volver a levantarse, adaptarse a nuevos escenarios y avanzar junto a otros hacia una meta compartida.

El intercambio entre personas de distintos ámbitos es uno de los ejes de Pullman xChange. La iniciativa plantea que conocer las experiencias de otros permite revisar las propias perspectivas, ampliar la discusión sobre el liderazgo y generar nuevas ideas a partir del diálogo.

Las experiencias detrás del liderazgo

Fernando Demaria participará con una trayectoria vinculada al deporte y una mirada sobre el liderazgo. Su participación se enmarca en uno de los temas centrales de la actividad: cómo las experiencias personales pueden convertirse en aprendizajes relevantes para otras personas.

Desde esa perspectiva, el encuentro propone explorar el liderazgo a partir de los caminos recorridos por sus protagonistas. La capacidad de afrontar dificultades y dar continuidad a los objetivos será parte del enfoque que conectará ambas trayectorias.

Por su parte, Martín Sigren aportará la experiencia de conducir a un equipo que ha sido protagonista de hitos para el rugby nacional. Como capitán de Los Cóndores, representa a una generación que ha llevado a Chile a competir en nuevos escenarios internacionales y que ha situado el trabajo colectivo en el centro de su desarrollo deportivo.

Su participación permitirá abordar la disciplina, la convicción y el espíritu de equipo como componentes de un proceso compartido. En ese marco, la propuesta de Pullman xChange vincula las historias individuales con una reflexión más amplia sobre la construcción de metas comunes y el papel que cada integrante desempeña dentro de un grupo.

Con ambos invitados, “El Poder de tu Historia” busca poner en conversación las experiencias que hay detrás de los resultados y abrir un intercambio sobre su valor para quienes enfrentan desafíos en distintos ámbitos de la vida.

Los Cóndores son la selección masculina de rugby de Chile. El equipo disputó por primera vez una Copa del Mundo en Francia 2023, un hito para la historia de esta disciplina en el país. Posteriormente, aseguró su clasificación al Mundial de Australia 2027 tras superar a Samoa en una serie de dos partidos: igualó 32-32 en el primero y ganó 31-12 en Viña del Mar, con un marcador global de 63-44. Este resultado le permitió conseguir su segunda participación consecutiva en el principal torneo internacional de selecciones de rugby.

Servicios y conectividad para recorrer los atractivos de Santiago

El Hotel Pullman Santiago El Bosque cuenta con habitaciones de diseño moderno y servicios como piscina con vista a la ciudad, gimnasio y desayuno. Su ubicación, a unos cinco minutos a pie de la estación de metro Tobalaba, facilita el desplazamiento hacia distintos sectores de la capital y sus principales atractivos turísticos.

Desde este sector es posible acceder al centro histórico de Santiago, donde se encuentran la Catedral Metropolitana, diversos museos y el Mercado Central, conocido por su oferta gastronómica. Estos espacios permiten acercarse al patrimonio arquitectónico, cultural y culinario de la ciudad.