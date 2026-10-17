Descubre Quillón: vinos del Valle del Itata, gastronomía y emprendimientos llegan a Plaza Ñuñoa

Los sabores y tradiciones de la Región de Ñuble aterrizan este fin de semana en Santiago. Plaza Ñuñoa recibe la feria Descubre Quillón: Naturaleza, Sabores y Tradiciones, encuentro organizado por la Municipalidad de Quillón que busca acercar al público capitalino la producción local, el turismo y la identidad de esta comuna del Valle del Itata.

La feria reúne a 26 expositores, con una oferta que incluye vinos, licores, cervezas artesanales, artesanías y alimentos elaborados con ingredientes naturales. Uno de sus principales atractivos será la posibilidad de comprar directamente a productores y emprendedores de Quillón, además de conocer parte de la oferta turística de la zona.

El vino tendrá un lugar especial en la programación. Durante el sábado y el domingo se realizarán cinco catas de vinos patrimoniales del Valle del Itata, cada una con una duración aproximada de 45 minutos. Este sábado están programadas para las 15:00, 17:00 y 18:00 horas, mientras que el domingo serán a las 16:00 y 17:00 horas.

La actividad también contará con música en vivo y espacios destinados a promocionar algunos de los principales atractivos de Quillón, como la laguna Avendaño y el cerro Cayumanqui, además de experiencias ligadas al mundo rural, la vitivinicultura y las tradiciones campesinas. El domingo, además, se adelantará parte de la programación turística del verano 2027 y se promocionará el Campeonato Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje que se realizará en noviembre en la laguna Avendaño.

La feria comenzó el viernes 16 y continuará este sábado 17, entre las 12:00 y las 20:45 horas, y el domingo 18, desde las 12:00 hasta las 19:45 horas, en Plaza Ñuñoa. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Ñuñoa y la Cámara de Comercio de Quillón, como parte de un convenio destinado a fomentar el turismo, el intercambio cultural y el comercio local entre ambas comunas.