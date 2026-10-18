Viñedo retoma su Tour Sunset con recorridos por sus bodegas y picnic al atardecer

Con la llegada de la primavera, Viña Cousiño Macul retoma su Tour Sunset, un recorrido que reúne patrimonio vitivinícola, degustación y actividades al aire libre en Santiago. La propuesta aprovecha las tardes más extensas de esta temporada para finalizar la visita al atardecer.

La experiencia comienza con un recorrido por las bodegas centenarias de la viña e incluye una degustación de vinos. Luego, los visitantes participan de un picnic en el Jardín de Macul, un espacio con vista a la Cordillera de los Andes.

Una visita entre viñedos y áreas verdes

El regreso del tour permite recorrer la viña y su jardín durante la primavera, en un entorno donde conviven viñedos, áreas verdes, flora y fauna dentro de la ciudad.

La actividad forma parte de la oferta de enoturismo de Cousiño Macul, que propone distintas maneras de acercarse al vino mediante recorridos que combinan sus espacios patrimoniales y naturales.

Duración, valores y reservas

El Tour Sunset tiene una duración de 150 minutos y se realiza en español. Su valor es de $45.000 por persona, cuenta con cupos limitados y está destinado exclusivamente a mayores de 18 años.

La disponibilidad para cada fecha y las reservas se pueden consultar directamente en la plataforma de experiencias de Viña Cousiño Macul, en la opción «Reservar Tour Sunset».