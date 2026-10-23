Festival Patagonia 2026 reunirá música francesa y danza contemporánea en Teatro del Lago

La música, la danza y el movimiento serán los protagonistas de una nueva edición del Festival Patagonia 2026, que durante noviembre convertirá a Teatro del Lago en un punto de encuentro entre artistas internacionales y jóvenes talentos del sur de Chile. La programación contempla la participación de la trompetista francesa Lucienne Renaudin Vary y el acordeonista Félicien Brut, además de Alquimia, una creación coreográfica del programa Puedes Bailar, desarrollada bajo la dirección artística del reconocido coreógrafo argentino Alejandro Cervera.

Inspirado en la cimática, disciplina que estudia cómo el sonido y las vibraciones generan formas y patrones en la materia, el festival propone explorar los vínculos entre el arte, la naturaleza y las emociones. Con el lago Llanquihue como telón de fondo, la iniciativa también extenderá sus actividades más allá de Frutillar, con una presentación musical al aire libre en Puerto Octay.

Lucienne Renaudin Vary y Félicien Brut protagonizarán el concierto central

El sábado 14 de noviembre, a las 19:00 horas, el Espacio Tronador de Teatro del Lago recibirá a la trompetista francesa Lucienne Renaudin Vary y al acordeonista Félicien Brut, quienes presentarán The Perfect Match, el concierto principal del Festival Patagonia 2026.

La presentación marcará el debut en Chile de Renaudin Vary, una de las intérpretes más destacadas de su generación. Su trayectoria se caracteriza por combinar la precisión de la música clásica con la libertad expresiva del jazz. Junto a Brut, ofrecerá un repertorio que explora distintas expresiones del amor mediante composiciones y arreglos que conectan diversas épocas, estilos y tradiciones musicales.

A sus 27 años, la trompetista ha desarrollado una carrera internacional que incluye importantes reconocimientos. En 2016 recibió el premio Artista Revelación en los galardones franceses Victoires de la Musique Classique, mientras que en 2025 obtuvo el reconocimiento a Instrumentista del Año en los Opus Klassik.

Félicien Brut, en tanto, se ha consolidado como una de las figuras innovadoras del acordeón contemporáneo. Originario de Auvernia, Francia, comenzó su formación musical ligado al musette, género popular profundamente arraigado en la tradición francesa.

Alquimia cerrará una nueva edición del programa Puedes Bailar

La danza contemporánea también tendrá un lugar central en el festival. El sábado 7 de noviembre, a las 19:00 horas, el Espacio Tronador será escenario de Alquimia, obra que marcará el cierre de la edición 2026 de Puedes Bailar.

El programa educativo, impulsado por Fundación Teatro del Lago y Fundación Mustakis, lleva 14 años promoviendo el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a través de la danza contemporánea. Bajo el concepto “Somos naturaleza”, la propuesta coreográfica plantea un recorrido por cuatro elementos esenciales: agua, tierra, fuego y aire.

Sobre el significado de esta iniciativa y su trayectoria, Rita Rossi, directora de Educación de Teatro del Lago, señaló: “Alquimia refleja el recorrido de PUEDES BAILAR, un programa histórico que hoy vive una hermosa adolescencia: ha sabido evolucionar, echar raíces y construir comunidad.

Su mayor valor está en haberse sostenido en el tiempo, creando vínculos profundos entre el Teatro, el territorio y, sobre todo, entre sus participantes. Un proceso de largo aliento que acompaña el crecimiento de niños, niñas y jóvenes, y que demuestra que la educación artística necesita tiempo, continuidad y espacios donde crecer juntos”.

Puerto Octay recibirá una presentación musical al aire libre

La programación del Festival Patagonia 2026 también llegará a Puerto Octay. El viernes 13 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, los Galpones de la localidad serán el escenario de un concierto al aire libre que contará con invitados sorpresa.

La actividad busca trasladar la experiencia musical a un espacio distinto de los escenarios tradicionales y generar una instancia de encuentro entre las artes y la comunidad.

Entradas y programación

Las entradas para el concierto de Lucienne Renaudin Vary y Félicien Brut están disponibles a través de Ticketplus.