“El Sonido de los Polinizadores”: una experiencia sonora gratuita llega a las áreas verdes del GAM

Una instalación sonora y multiespecie transformará las nuevas áreas verdes de GAM en un recorrido abierto y gratuito que conecta arte, ciencia, naturaleza y ciudadanía. La inauguración se realizará el 28 de octubre a las 18:30 horas y durante noviembre se ofrecerán seis mediaciones gratuitas para todos los públicos.

¿Qué especies habitan los jardines que atravesamos todos los días? ¿Qué pasaría si pudiéramos escuchar la ciudad desde la perspectiva de quienes la comparten con nosotros?

Estas son algunas de las preguntas que plantea “El Sonido de los Polinizadores”, un proyecto que invita a la ciudadanía a descubrir de una manera diferente las nuevas áreas verdes del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

La inauguración de esta instalación sonora se realizó el miércoles 28 de octubre y la iniciativa busca poner en valor los espacios verdes urbanos mediante una experiencia que invita a observar y reconocer las distintas formas de vida que conviven en la ciudad, más allá de la mirada cotidiana.

El proyecto cuenta con financiamiento del programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, es impulsado por la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor y cuenta con la colaboración del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Las áreas verdes como ecosistemas urbanos

Las nuevas áreas verdes de GAM forman parte de un territorio relevante para los corredores biológicos del eje Alameda, que se conecta simbólicamente con otros espacios naturales de Santiago, como los cerros Santa Lucía y San Cristóbal.

En este entorno, el jardín deja de ser únicamente un lugar de tránsito o descanso para reconocerse como un espacio vivo, habitado por insectos polinizadores, plantas y otras especies que participan activamente en los ciclos naturales de la ciudad.

La iniciativa comenzó a desarrollarse en mayo de este año con talleres de botánica, capacitaciones y actividades abiertas a distintos participantes. Desde entonces, el proyecto ha buscado generar nuevas formas de aproximación a estos espacios y promover una reflexión sobre su valor ecológico.

La propuesta invita a mirar los jardines urbanos como ecosistemas, reconociendo las relaciones entre las especies que los habitan y su importancia dentro del entorno cotidiano.

Una experiencia que comienza con la observación y continúa con la escucha

La primera etapa del proyecto concluyó el pasado 29 de agosto, después de tres meses de talleres comunitarios. Durante ese periodo, los participantes exploraron las áreas verdes de GAM, realizaron labores de siembra y plantación de flora nativa de la cuenca de Santiago y observaron insectos polinizadores, sus formas de vida y las transformaciones del entorno.

El proceso también permitió experimentar con materiales de creación, diseño y observación, fortaleciendo el vínculo entre las comunidades, el jardín y las especies que lo habitan.

“Esta primera etapa nos permitió generar un vínculo directo con el jardín y con las especies que lo habitan. Ahora queremos llevar esa experiencia hacia una nueva dimensión: la escucha”, comenta Paula Aros, directora artística del proyecto.

La segunda etapa busca profundizar esa relación a través de una instalación sonora que permitirá recorrer las áreas verdes de GAM acompañados por un audio escrito por la destacada dramaturga chilena Nona Fernández. El relato propone una aproximación sensible y poética a las relaciones entre las distintas especies.

La experiencia invita a caminar, detenerse, observar y escuchar el entorno desde una perspectiva multiespecie, que reconoce a los seres humanos como parte de un ecosistema compartido y no como sus únicos protagonistas.

Arte, ciencia y naturaleza en un panorama gratuito

Con esta propuesta, “El Sonido de los Polinizadores” busca ampliar la relación de la ciudadanía con las áreas verdes y abrir nuevas preguntas sobre la manera en que habitamos Santiago.

La iniciativa convierte un espacio cultural en un punto de encuentro entre arte, ciencia, naturaleza y comunidad, a través de una actividad gratuita dirigida a familias, jóvenes, estudiantes, comunidades, visitantes y todas las personas interesadas en descubrir otra dimensión del entorno urbano.

Fechas y horarios de las mediaciones

Las mediaciones se realizarán entre el sábado 31 de octubre y el domingo 15 de noviembre.

Sábados: 18:30 horas. Domingos: 12:00 horas.

Lugar: Plaza Zócalo del Centro GAM. Inscripción: actividad gratuita, previa inscripción y con cupos limitados.